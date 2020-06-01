الصحة : ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الجزيرة الى 362





كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا بلغت 786 وان العدد الكلي للاصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة 362 وفي الاثناء أقرت الأمانه العامة لحكومة ولاية بإصابة والي الولاية المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير بفايروس كورونا وأعلنت في الوقت ذاته تعافيه من الوباء استنادا لقرار الطبيب المتابع لحالة الوالي الصحية ، واثنت على الجهود التى وصفتها بالكبيرة التي ظلت تبذلها وزارة الصحة والكوادر الصحية للحد من إنتشار فايروس كورونا وتوفير الرعاية الصحية للمصابين في مراكز العزل المختلفة بالولاية ونشر التوعية بأهمية التباعد المجتمعي لمنع إنتقال فايروس كورونا.

وناشدت حكومة الجزيرة جميع المواطنين للإلتزام بموجهات وقرارات وزارة الصحة الإحترازية لمنع إنتشار الوباء واكدت انه هدد الحياة الإقتصادية والإجتماعية في البلاد وولاية الجزيرة خاصة وكشفت حكومة الولاية في تعميم صحفي أن الوالي يباشر مهام عمله من مكتبه بأمانة الحكومة .

وفى السياق اعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة ان جملة حالات الاشتباه بفايروس كورونا بالولاية بلغت 786 و ان العدد الكلي للاصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة 362 حالة بينها 214 بمحلية ودمدني الكبري و٣٥ حالة بمحلية جنوب الجزيرة 35 ، وبلغ عدد الحالات بمحلية الحصاحيصا 34 حالة و٣٥ حالة بمحلية شرق الجزيرة 35 ، بينما بلغ عدد الحالات بمحلية المناقل 12 حالة ، و١٥ حالة بمحلية الكاملين 15، وبلغ عدد الحالات بمحلية ام القري 5 حالات و٣ حالات بمحلية القرشي 3، واشارت الوزارة الى ان عدد المرضي بالحجر المنزلي للحالات الموجبة 98 حالة بجانب ٢٠ حالة وافدة بينها 9 حالات موجبة وقال ايهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة خلال المنصة الاعلامية لجائحة كورونا ان عدد الوفيات بالولاية بلغ 73 وفاة وعدد الشفاء ليوم أمس الاحد بلغ 9 حالات والشفاء الكلي 106 حالة وكشف مدير عام الصحة بالجزيرة عن شروع وزارته في تنفيذ استراتيجية جديدة للتصدي لجائحة كورونا عن طريق المشاركة المجتمعية بانشاء مراكز ايواء بالمحليات تجمع فيها عدد الحالات المشتبه وتحويله لحاضرة الولاية عن طريق عربات الاسعاف واقر مدير عام وزارة الصحة بازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا بالولاية وأكد على ضرورة تجاوب مواطن الولاية مع الموجهات التي تنزلت من وزارة الصحة من اجل دحر الوباء ودعا لضرورة تضافر الجهود المجتمعية والرسمية للتصدي للجائحة .

مدني:مزمل صديق

صحيفة الجريدة

صحيفة الجريدة

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