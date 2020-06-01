يا هؤلاء اتركوا القوات المسلحة تقوم بواجبها





غريب منطق البعض من أبناء وبنات شعبنا حول إعتداء و اجتياح القوات الإثيوبية الأخير لمنطقة الفشقة الاجتياح الذي تعاملت معه القوات المسلحة السودانية باحترافية و بمهنية عالية وقدمت فيه شهداء اماجد لهم الرحمة والمغفرة وهزمت وشرددت القوة المعتدية وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

يهرف ويهرطق البعض ويصف الأمر بالمؤامرة المصرية وخوض حرب مع إثيوبيا نيابة عن مصر وأن عملاء مصر بالداخل يريدون إشعال الفتنة بين السودان وإثيوبيا من أجل وقف بناء سد النهضة يتجاهل هؤلاء الإخوة والأخوات الحقائق و الواقع وحقيقة أن القوات الإثيوبية هي التي هاجمت المواقع السودانية والقوات المتمركزة فيها.

وهي التي اجتاحت أرضنا الطيبة محاولة احتلالها والسيطرة عليها وقامت قواتنا المسلحة الباسلة بصدها وتدميرها وهذا واجبها.

بالله عليكم ماذا تريدون منها أن تفعل في مواجهة محاولة احتلال كاملة وشاملة؟

ربما يريد هؤلاء منها الإنسحاب وتركها تصل الي القضارف بحجة الإيخاء وحسن الجوار وعدم الدخول في حرب مع إثيوبيا وفوبيا المؤامرة هذا المنطق الحالم الرومانسي افقدنا حلايب وشلاتين و ابورماد من قبل جبن و تقاعس نظام المكنوس البشير عن دعم وتعزيز القوات التي تحمي حلايب تركها تواجه الجيش المصري المحتل بدون زاد وعتاد ودعم ومساندة بحجة عدم الدخول في حرب مع مصر وفتح جبهة قتال جديدة وبسبب هذا الجبن والتقاعس وعدم تقدير الموفق التقدير الصحيح فقدنا الارض وشعبها وابطال من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة واذا استمر هذا المنطق سيفقدنا كامل الوطن.

على هؤلاء ان يصمتوا ويتركوا القوات المسلحة السودانية تقوم بواجبها في دحر وتدمير كل معتدي ومحتل يحاول سرقة واحتلال شبر من أرض بلادنا العزيزة.

نحاسب قواتنا المسلحة وننتقدها على تقصيرها وتجاوزاتها وانتهاكاتها الداخلية.

ونقف معها وندعمها ونساندها عندما تواجه عدو خارجي يريد أن يحتل أرضنا ويتجاوز حدود بلادنا.

كامل التضامن والدعم والمساندة قواتنا المسلحة في شرق البلاد وهي تواجه عدوان المليشيات الأثيوبية المدعومة من الجيش الأثيوبي في منطقة الفشقة.

مع القوات المسلحة السودانية في خندق واحد ضد اي عدو خارجي يريد أن يحتل شبر من أرضنا الطيبة.

أرحب بدعوة الحكومة الإثيوبية لفتح تحقيق مشترك في الإعتداء ومحاولة الاحتلال الأخيرة التي تصدى لها أبطال القوات المسلحة السودانية بشجاعة وثبات.

الثورة مستمرة ومنتصرة والنصر حليف شعبنا

المجد لجماهير شعبنا

المجد للشرفاء من أبناء القوات المسلحة

المجد للشهداء

أحمد جلال

الراكوبة

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