



إنجازات “الإنقاذ الوطني خلال 30عاما” في مجال صناعة الكهرباء بالسودان

بقلم :محمد تاج السر ابراهيم

عند قامت ثورة الانقاذ الوطني كانت السعات المركبة بالشبكة القومية ومحطات المدن خارج الشبكة في حدود ال 500 ميقاوات من خزان سنار والرصيرص و خشم القربة ومحطة بري الحراريه والمرحلة الأولى لمحطة بحري الحرارية وبعض عواصم الولايات بينما بلغت السعات المركبة لمحطات توليد الكهرباء التي شيدتها حكومة الإنقاذ 4020 ميقاوات. وتم ذلك إستنادا إلى الخطة الإستراتيجية للهيئة القومية للكهرباء الموضوعة بواسطة شركة بي بي بور الإنجليزية بمعدل نمو مقداره 12 ٪ سنويا”.

وتعتبر فترة الإنقاذ هي الفترة الذهبية للتطور الفعلي لقطاع الكهرباء عبر محاوره الثلاثة المعروفة كمايلي :-

أولا: محور التوليد الكهربائي (حراري،مائي وطاقات متجددة وبديلة)

حيث كان الإنجاز بالآتي:-

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1.انشاء محطة توليد كهرباء سد مروي 1250 ميقاواط.

2.انشاء محطة توليد كهرباء سدي عطبرة وستييت 320 ميقاواط.

3. تعلية خزان الروصيرص والتي ساهمت في مضاعفة الطاقة المنتجة في سدي الروصيرص ومروي.

4. إضافة 3 مراحل بمحطة بحري الحرارية (الشهيد محمود شريف) بطاقة إنتاجية قدرها 320 ميقاوات.

5 انشاء محطة توليد كهرباء قري(1+2+4) بطاقة انتاجية 320 مقاواط.

62 انشاء محطة توليد كهرباء ام دباكر بكوستي بطاقة إنتاجية 500ميقاوات.

7.انشاء محطة توليد كهرباء جبل أولياء بقدرة 30 ميقاواط كثالث تجربة لنظام التوربينات المصفوفة بالعالم.

8.تم عمل تأهيل وترفيع لمحطة توليد كهرباء خشم القربة من 5 ميقاوات الي 18 ميقاوات.

9 . تم إضافة محطة توليد قري 3 بسعة 561مقاواط(الان في انتظار التشغيل).

10 إنشاء محطة توليد كهرباء بورتسودان(كلانييب) بسعة 374 ميقاواط إكتمل العمل و في إنتظار التشغيل )

11.محطة توليد كهرباء نيالا الجديدة 30ميقاواط والقديمة 15ميقاواط.

12.محطة توليد الفاشر الجديدة 25ميقاواط

13.محطة توليد الجنينة الجديدة 8مقاواط.

14.محطة توليد الضعين 5ميقاوات.

15.محطة توليد زالنجي 10ميقاواط.

16.محطة توليد كادقلي 9ميقاواط

17.محطتي توليد بالطاقة الشمسية بالقاشر والضعين 10ميقاواط كبداية لإدخال الطاقات المتجددة والبديلة

18.توريد وتركيب بارجة عائمة لإمداد مدينة بورتسودان بسعة 150ميقاواط.

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ثانيا..محور النقل

يعمل علي نقل الكهرباء من محطات التوليد عبر خطوط وأبراج الضغط العالي إلي محطات التوزيع وكبار الزبائن حيث تمددت شبكة نقل الكهرباء الي وادي حلفا شمالا وربطها بالجارة مصر والي بورتسودان واروما وارتيريا شرقا وربط الشبكه باثيوبيا بسعة 300 ميقاواط حيث ظل الإمداد الإثيوبي مستمرا الي اليوم ثم الي الأبيض والدلنج والفولة وبابنوسة غربا” وتم التوسع في شبكة النقل بأن شييدت خطوط نقل الكهرباء

و المحطات التحويلية بمستويات الجهد العالي (500/220/110/66) ك ف (بحيث تم إنشاء عدد 53 محطة تحويلية خلال ال30عاما” إضافة لعدد 20 محطة قديمة ليصبح العدد الكلي المحطات التحويلية 73 محطة بنسبة زيادة بلغت 265٪ مقارنة بالمحطات القديمة والمحطات التحويلية التي تم إنشاءها هي:-

1.محطة المرخيات .

2.محطة الكباشي.

3.محطة عد بابكر.

4.محطة الأسواق الحرة قري.

5.محطة الإيزيرقاب.

6.محطة العزبة.

7.محطة الساحة الخضراء.

8.محطة الخرطوم شرق.

9.محطة السوق المحلي.

10.محطة الشجرة.

11.محطة المقرن.

12.محطة جبل أولياء

13.محطة ود البشير.

14.محطة المهدية.

15.محطة الجموعية.

16. محطة بانت

17.محطة سوبا.

18.محطة سنجة.

19.محطة الجنيد.

20.محطة الحصاحيصا الجديدة

21.محطة جياد.

22.محطة القضارف الجديدة.

23.محطة الشواك الجديدة.

24.محطة خشم القربة الجديدة.

25.محطة حلفا الجديدة.

26.محطة كسلا.

27.محطة أروما.

28.محطة بورتسودان.

29.محطة هيا ( إنفاذ مشروعات إتفاقية سلام شرق السودان)

30.محطةسنكات ( إنفاذ مشروعات إتفاقية سلام شرق السودان)

31.محطة سواكن( إنفاذ مشروعات إتفاقية سلام شرق السودان)

32.محطة دوكة(إنفاذ مشروعات إتفاقية شرق السودان)

33.محطة ام دباكر التحويلية.

34.محطة مشكور.

35.محطة تندلتي.

36.محطة ام روابه.

37.محطة الأبيض.

38.محطة الدبيبات.

39.محطة أبوزبد.

40.محطة شندي.

41.محطةعطبرة(المقرن)

42.محطة عطبره الفرعية التحويلية.

43.محطة بربر.

44.محطة الغبش.

45.محطة أبوحمد.

46.محطة حصاد.

47.محطةمروي(التوليد)

48.محطة مروي Town .

49.محطة الدبة.

50.محطة دنقلا.

51.محطة واوا.

52.محطة وادي حلفا.

53.محطة ميناء بشائر

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⚡ب.خطوط نقل الكهرباء التي تم تشييدها علي مستوى الجهد (500/220/110/66) ك ف.⚡

1.خط مروي – عطبره.240 كلم.

2.خط عطبره- بورتسودان بطول 450 كلم

3.خط مروي- الدبة 310كلم.

4.خط الدبة— دنقلا.

5.خط دنقلا..واوا.

6.خط واوا..وادي حلفا.

7.خط الربط المصري وداي حلفا- محطة توشكي المصرية بطول 100كلم داخل الحدود السودانية .

8.خط سنجة- الحواته.

9.خط الحواتة.القضارف.

10.خط القضارف – الشواك- القربة.

12.خط القربة – حلفا الجديدة.

13. خط القربة. كسلا. اروما.

14.خط ربك -مشكور.

15. خط كوستى- الأبيض.

16.خط الأبيض أبوزبد-الفولة -بابنوسة.

17.خط عطبره..بربر-الغبش

18.خط برير-أبوحمد.

19.خط أبوحمد- حصاد

20.خط دائري يربط محطات الخرطوم بطول 250كلم تقريبا”.

21.خط الربط الأثيوبي (القضارف..دوكة .شنيدي الأثيوبية)

21.خط الربط مع جنوب السودان(الرصيرص-الرنك.الرنك- ربك)

22.خط الربط مع إرتيريامن كسلا بجهد 66 ك ف.

23.خط بورتسودان-سواكن.

24.خط جبل أولياء- مشكور.

((بلغ إجمالي أطوال خطوط الضغط العالي لنقل الكهرباء والتي تم تشيدها خلال فترة الإنقاذ 8770كيلو متر))

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⚡مركز التحكم القومي

ج.تم إنشاء المركز التحكم القومي للكهرباء National Electricity Control Centre بمنطقة سوبا بأحدث نظم SCADA SYSTEM في الشرق الأوسط ويعمل المركز علي التحكم الآلي في إدارة الأحمال وتشغيل الشبكة القومية للكهرباء من خطوط ومحطات و كذلك يساهم في إعداد الدراسات المستقبلية لنمؤ وتوقعات الإحمال

(Load management & load forecasting)

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د. ⚡شبكة الاتصالات :-

تم انشاء شبكة إتصالات متكاملة عبر كوابل fiber optical التي تقوم بنقل البيانات الخاصة بأنشطة الكهرباء ويتم إستئجار السعات الإضافية لشركات الإتصالات.

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ل_ مشروعات تقوية شبكة النقل

1.مشروع المعوضات الإستاتيكية SVC :-

يعمل المشروع عليك تعزيز إعتمادية ورفع كفاءة شبكة النقل عبر إستخدام أفضل التقنيات الحديثة والمعتمدة عالميا” من خلال إدخال المعوضات الاستاتيكية للقدرة غير الفعالة لعدد 9محطات بالخرطوم والولايات.

2.تم توقيع عقد مع الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي لتمؤيل مشروع خط الكهرباء الدائري حول الخرطوم في العام 2017م بمبلغ 199مليون دولار لتشييد (6) خطوط بطول 204 كيلو متر وإضافة عدد (3) محطات للربط لإستيعاب الحمولات وتأمين الشبكة من الإطفاء التام.

3.تم توقيع عقد شراكة لإنشاء مصنع الابراج الموصلات الكهربائية مع شركات أجنبية بمنطقة قري الصناعية في مساحة 60 الف متر مربع في مرحلة بداية التنفيذ.

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ثالثا: – محور التوزيع⚡

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شهد محور التوزيع طفرة ونقلة كبيرة من التطور والزيادة في مجمل الأنشطة ومكونات شبكة التوزيع من حيث زيادة عدد وسعات محطات التوزيع وزيادة أطوال خطوط الضغط المتوسط والمنخض وزيادة اعداد المشتركين بالإضافة الي التطور في مدخلات الإنتاح والنظم التقنية الذكية الخاصة بتوزيع الكهرباء فكانت الإنجازات عبر الآتي :-

أ. محطات التوزيع 33/11 ك ف بالخرطوم والولايات (حيث تم تشييد عدد 118 محطة توزيعية أضيفت لل51محطة توزيعية القديمة التي أقيمت قبل العام 1989م ليصبح العدد الكلي 169 محطة توزيعية بنسبة زياده بلغت 230 % مقارنة بالقديمة) و المحطات التي تم تشبيدها هي :-

⚡الخرطوم⚡

1.محطة توزيع المنشية.

2.محطة توزيع الفروس.

3.محطة توزيع بري.

4.محطة توزيع الطائف.

5.محطة توزيع صافولا.

6.محطة توزيع الدبلوماسي.

7.محطة توزيع كيلو 10.

8.محطة توزيع الخارجية.

9.محطة توزيع القيادة.

10.محطة توزيع مول الواحة.

11.محطة توزيعSEDC.

12.محطة توزيع السوق العربي.

13.محطة توزيع المك نمر.

14.محطة توزيع القضائية.

15.محطة توزيع أبوادم.

16.محطة توزيع جبرة.

17.محطة توزيع العلف.

18.محطة توزيع سوبا الزراعية.

19.محطة توزيع الكلاكة غرب.

20.محطة توزيع الجبل.

21.محطة توزيع أم حراز.

22.محطة توزيع الديم.

23.محطة توزيع سارية .

⚡محطات بحري⚡

24.محطة توزيع نبتة.

25.محطة توزيع شمبات.

26.محطة توزيع سعد قشرة

27.محطة توزيع الزرقاء.

28.محطة توزيع الجيلي.

29.محطة توزيع كوكو الجديدة.

30.محطة توزيع وددفيعه

31.محطة توزيع الحاج يوسف.

32.محطة توزيع الجريف شرق.

33.محطة توزيع السليت.

34.محطة توزيع الحفرة.

35.محطة توزيع الواحة الزراعية.

36.محطة توزيع موقف شندي.

37.محطة توزيع سلاح الإشارة.

38.محطة توزيع فضل الجديدة.

39.محطة توزيع عوض جبور.

⚡محطات ام درمان⚡

40.محطة توزيع الروضة

41.محطة توزيع كدي.

42.محطة توزيع عبدجعفر.

43.محطة توزيع الكلية الحربية.

44.محطة توزيع للشهيد اسماعيل

45.محطة توزيع الجامعة الاسلامية.

46.محطة توزيع الفتيحاب.

47.محطة توزيع دار السلام.

48.محطة توزيع سوق ليبيا.

49.محطة توزيع سجن الهدي.

50.محطة توزيع ال 77.

51.محطة توزيع الشيخ الطيب

⚡الولايات⚡

⚡الجزيرة⚡

52.محطة توزيع السوق الشعبي مدني.

53.محطة توزيع مدني شرق.

54.محطة توزيع اركويت.

55.محطة توزيع كاب الجداد.

56.محطة توزيع النوبة.

57.محطة توزيع الكاملين.

58.محطة توزيع رفاعة.

59.محطة توزيع تمبول.

60.محطة توزيع الشونه شمال تمبول.

61.محطة توزيع ام شانق

62.محطة توزيع الملكية

63.محطة توزيع ود المهيدي.

64.محطة توزيع المسلمية.

65.محطة توزيع طابت.

66.محطة توزيع الهدي.

67.محطة توزيع الجاموسي.

68.محطة توزيع الماطوري.

69.محطة توزيع القرشي.

70.محطة توزيع العزازي.

71محطة توزيع ابوقوته

⚡ولاية سنار⚡

72.محطة توزيع سنار.

73.محطة توزيع عريديبه.

74.محطة توزيع سنجة.

75.محطة توزيع ابونعامة

76.محطة توزيع السوكي.

77.محطة توزيع الدندر.

⚡الولايات الشرقية⚡

78.محطة توزيع القضارف القديمة.

79.محطة توزيع القضارف الجديدة.

80.محطة توزيع خشم القربة.

81.محطة توزيع حلفا الجديدة.

82.محطة توزيع كسلا.

83.محطة توزيع غرب القاش.

84.محطة توزيع الإذاعة بورتسودان.

85.محطة توزيع ام القري بورتسودان.

86.محطة توزيع المطار بورتسودان.

⚡ولايات نهر النيل والشمالية⚡

87.محطة توزيع شندي.

88.،محطة توزيع المتمة.

89.محطة توزيع ودالحبشي.

90.محطة توزيع المكابراب البوستر

91.محطة توزيع المكابراب المشروع.

92.محطة توزيع كحيلة البوستر

93.محطة توزيع كحيلة البيارة

94.محطة توزيع عطبره القديمة.

95.محطة توزيع عطبره الجديدة.

96.محطة توزيع بربر.

97.محطة توزيع مروي

98.محطة توزيع كريمه.

99.محطة توزيع الدبة

100.محطة توزيع أمطار.

101.محطة توزيع دنقلا

102.محطة توزيع السوق الشعبي دنقلا.

103.محطة توزيع وداي حلفا

104.محطة توزيع الحماداب.

⚡ولاية النيل الابيض)

105.محطة توزيع القطينه

106.محطة توزيع الدويم

107.محطة توزيع الجزيرة ابا

108.محطة توزيع ربك.

109.محطة توزيع كوستي.

⚡ولايات كردفان⚡

110.محطة توزيع الرهد.

111.،محطة توزيع الأبيض.

112.محطة توزيع الصالحين الأبيض

113.محطة توزيع السدر(حوض مياه الأبيض)

114.محطة توزيع بارا

115.محطة توزيع الفولة.

⚡ولايات دارفور⚡

116.محطة توزيع الفاشر.

117.محطة توزيع نيالا.

118.محطة توزيع الجنينة.

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تمديد شبكة التوزيع

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ب. أطوال خطوط الضغط المتوسط والمنخفض التي تم تشييدها خلال فترة الانقاذ

1.تم تشييد خطوط الضغط المتوسط بالجهد 33 ك ف بطول 9.789كيلو متر.

2.تم تشييد خطوط الضغط المتوسط مستوي الجهد 11 ك ف بطول 10.794 كيلو متر

3.تم تشييد خطوط الضغط المنخفض بطول 35.167 كيلو متر.

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ج.المشتركين والزبائن الذين توصيل الكهرباء لهم خلال فترة الانقاذ بمختلف القطاعات(سكني..زراعي. حكومي..صناعي..خدمي)) بلغ عدد 2,225,784 زبون يضاف الي عدد 500 الف زبون في فترة قبل الإنقاذ ليصبح العدد الكلي للزبائن 2,725,000 زيادة بنسبة 445% مقارنة بأعداد المشركيين قبل الإنقاذ.

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د.مصانع مدخلات إنتاج الكهرباء

التي تم إنشاءها خلال فترة 30 عاما ”

1.مصنع ترانسودان للمحولات الكهربائيه.

2.مصنع سوداتراف للمحولات والمعدات الكهربائية.

3.المصنع السوداني للعدادات.

4.المصنع السوداني التركي للمفاتيح والمعدات الكهربائية

5.مصنع نور للاعمدة الدائرية الحديثة.

6.المصنع السوداني الصيني للاعمدة الدائرية

7.مصنع ربك للاعمدة الدئرية.

8.المختبر المركزي للمعايرة والقياس

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ت —مشروعات التحديث والتقنية

⚡تم إنشاء عدد 7مراكز للتحكمات الآلية الإقليمة Regional Automation Control Centres لتشغيل وإدارة أحمال شبكة التوزيع عن بعد بأحدث النظم

وهي :-

1.مركز تحكم التوزيع الرئيسي العمارات

2.مركز تحكم الخرطوم.

3.مركز تحكم ام درمان

4.مركز تحكم بحري

5.مركز تحكم ولايات الوسط بود مدني.

6.مركز تحكم كردفان والنيل الابيض بمدينة الأبيض

7.مركز تحكم الشمال والشرق بمدينة عطبرة

8.نطام بلاغات الزبائن call centre 4848

9. تم التحول الي نظام الدفع المقدم Sudavend بدلا” عن نظام الفواتير والعدادات التقليدية حيث تم تركيب العدادات الذكية والرقمية الأمر الذي جعل السودان من الدول المتقدمة في هذا المجال وإمتلاكه لل source الخاص بنظام البيع

10. إمتلاك وتركيب نظام المعلومات الجغرافيةGIS لك مكونات الشبكة

12.نظام التتبع الالي لعربات التشغيل tracing system.

13. تركيب أجهزة محددات الأعطال Fault Passage Indicators علي خطوط الضغط المتوسط والتي تساعد على تحديد مواقع الأعطال بالخطوط الطويله ممايساعد علي تقليل زمن إنقطاع التيار الكهربائي عن الزبائن.

14.تم انشاء مركز أم حراز للتدريب والتطوير المتكامل بأحدث طراز معماري وهندسي وذلك لتوطين تدريب العاملين بقطاع الكهرباء والقطاعات الهندسية الاخري ويشتمل علي (5 ) معامل للكهرباء والميكانيكا والحرف الاخري وعدد(6) محاكي) (Simulator) وعدد(3) قاعات كبرى وورش وعدد 16منزل للعاملين .وغرف للسكن تسع عدد 500فرد في آن واحد.

15. تم تطبيق نظام الجودة والتميز المؤسسي ونظام السلامة والصحة المهنية مما قلل من مخاطر إصابات العاملين

والمتعاملين مع التيار الكهرباء بالإضافة الي التطور في النظم المالية والمحاسبية بعد إستخدام نظام إدارة موارد المؤسسة ERP مما ساعد في تحقيق الشفافية وضبط وتنفيذ الإجراءات المالية وكافة الإجراءات الأخري .

16 . تم تحديث الخطة طويلة المدى لقطاع الكهرباء في السودان بإشراف الاستشاري شركة لأميير الألمانية والتي ترمي بإكمال توصيل الكهرباء لك السودان وتغطية النقص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع.

17. تم الانتهاء من كل الدراسات الفنية لاستغلال كل المتاح من التوليد المائي في السبلوقة وكجبار ودال والشريك وغيره من السدود وتوقف تشييد السدود بسبب تحريض المواطنين بمواقع السدود ممن لا يريدون تطور البلاد ونهضتها.

ولله الحمد والفضل والمنة،

فهذا جزء وليس كل ما أنجزته حكومة الإنقاذ في مجال الكهرباء.

بقلم :محمد تاج السر ابراهيم

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