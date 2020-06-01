لأول مرة… تطبيق إنستغرام يكافئ منشئي المحتوى





قرر تطبيق إنستغرام مشاركة منشئي المحتوى أرباحها الإعلانية ما سيسمح للمستخدمين بتفعيل مقاطع الفيديو الإعلانية على أجهزة “IGTV”، والحصول على جزء من الدخل المحقق.

بالإضافة إلى ذلك سيتلقى منشئو المحتوى مكافآت عن طريق فيديوهاتهم المباشرة “live” من خلال التبرعات.

في وقت سابق، كان المعلنون والوكالات هم من يدفعون الأموال لمنشئي المحتوى سواء في “story” أو “IGTV” أو المنشورات. وهذه السياسة جعلت تطبيق إنستغرام يخسر الكثير من المال.

وستظهر الإعلانات الأولى على “IGTV”، هذا الأسبوع، بشكل تجريبي أولا، حيث سيكون متاحا لـ 200 من منشئي المحتوى باللغة الإنجليزية والشركاء فقط.

وستبدأ شركات مثل “إيكيا” و”بوما” و”Sephora” بنشر إعلاناتها التي ستستمر 15 ثانية كحد أقصى. كما سيحصل المنشؤون على 55 في المئة من الدخل.

والطريقة الأخرى التي سيكسب من خلالها منشئو المحتوى هي تبرعات من المشتركين. وسيتمكن المستخدمون دعم المدونين بشراء شارة أو أكثر بأسعار مختلفة (0.99 دولار أو 1.99 دولار أو 4.99 دولار) أثناء العروض الحية.

lk [im Hovn يمكن لمستخدمي “إنستغرام” الآن إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا باستخدام الميزة الجديدة في المرة الواحدة، بعد أن كان في السابق بحد أقصى 6 أفراد.

سبوتنيك

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