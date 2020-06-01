رد فعل سريع من جانب شركة “أبل” لاستعادة هواتفها المسروقة





اتخذت شركة “أبل” خطوات عاجلة لاسترداد هواتفها التي تعرضت للسرقة على هامش الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد، على يد شرطي أمريكي.

وظهرت على شاشات الهواتف المسروقة فور فتحها رسالة جاء فيها أن الهاتف تعطل بالكامل وعلى من يمتلك الهاتف أن يعيده إلى متجر “أبل” الرسمي مرة أخرى.

وأوضحت الرسالة أن من يمتلك الهاتف لن يستطيع الاستفادة منه أو استخدامه بأي شكل.

وكشف أحد المستخدمين عبر موقع تويتر، أن الرسالة تضمنت تحذيرا واضحا من الشركة بشأن الهواتف، حيث أن الهواتف المسروقة بحسب الشركة تخضع للتتبع.

وفي حال لم تتم إعادة الهاتف للمتجر، سيتم تتبعه من جانب السلطات.

سبوتنيك

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