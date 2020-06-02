حطم تاريخك القديم… ماذا تجهز فيسبوك سرا؟





كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، عن أن تطبيق “فيسبوك” يستعد لطرح ميزة لمستخدميه الذين يرغبون في محو كل ما هو سلبي في ماضيهم، التي تتيح لهم حذف كافة منشوراتهم القديمة.

وتسمح الميزة الجديدة “Manage Activity” (إدارة النشاط) للمستخدم أن يحذف منشوراته السابقة إما بصورة فردية أو بشكل مجمّع، وتقول شركة “فيسبوك” إنها ستمنح خيارات التصفية للمساعدة في العثور على المنشورات التي تضم أشخاصا معينين فيها أو في نطاق زمني معين، بحسب موقع “ذا فيرج”.

وستتوافر هذه الميزة في البداية عبر نسخة “فيسبوك” في الهاتف الحمول.

وبحسب الشبكة الاجتماعية الأشهر، فإن “الميزة تهدف إلى تسهيل الأمر على حضورك في “فيسبوك” لتعكس بدقة أكثر من أنت اليوم”، وضربت مثالا أن بعض الأشخاص يرغبون في محو منشورات قديمة عندما يكونوا على وشك البدء بدوام كامل بعد التخرج من الكلية أو إزالة منشورات تذكرهم بعلاقة قديمة انتهت.

وهناك خياران مختلفان لإزالة المنشورات من المخطط الزمني، الأولى هي إرسالها إلى سلة المهملات، حيث سيتم إزالتها من العرض العام على الفور، ولكن سيتم حذفها نهائيا بعد 30 يومًا فقط، أما الخيار الآخر فهو عمل أرشفة للمنشورات، مما يعني أنها لم تعد عامة للمطالعة لكن لا يزال من الممكن عرضها بشكل خاص.

وتعد “إدارة النشاط” هي أحدث محاولة من شركة “فيسبوك” لمنح مستخدميها المزيد من التحكم في بياناتهم.

وفي العام الماضي 2019، أطلقت الشركة أداة تسمى “Clear History” (محو التاريخ)، التي تتيح للمستخدمين حذف بيانات البحث الخاصة بهم عبر المنصة من حسابهم الخاص على “فيسبوك”، لكن رغم ذلك فإن الأداة لا تحذف هذه البيانات وإنما تزيل فقط الرابط بينها وبين الحساب الشخصي.

سبوتنيك

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