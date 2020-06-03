الجيش يكشف عن هجوم لـ”تحرير السودان ومجلس الصحوة” بجبل مرة





أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، عن وقوع هجوم من مجموعات تنتمي لحركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري في منطقة غرب جبل مرة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام الشامل، ووصفت الأمر بأنه انتهاك صريح وواضح، وأكدت احتفاظها بحق الرد على الاعتداء.

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة عميد د. الطاهر إبراهيم أبوهاجة أمس إن الهجوم إنتهاك واضح وصريح لوقف إطلاق النار في محاولة للعودة بدارفور إلى حالة الاحتراب والفوضى الأمنية.

وأكد إدانة واستنكار القوات المسلحة لهذا الاعتداء، وشدد على حقها في حماية مواقعها وحماية المواطنين ضد الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها هذه الجماعات، كما أنها تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بنظافة يؤر التهديد ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية.

صحيفة الجريدة

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