المسؤولية والتقصير َلايستثني احد ابتداءا من المجلس السيادي ورئيس الوزراء الذي يرى التخبط ولايحرك ساكنا





ولاية الخرطوم حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة بها ٣٩٦٥ حالة إصابة بفيروس كورونا من جملة ٥٠٢٦ إصابة بكامل البلاد ورغم أن أول حالة تم إعلانها في شهر مارس ومرور ٣ أشهر والزيادة المستمرة في الحالات عجزت الدولة عن إنشاء مركز عزل لعلاج المرضى ومقابلة هذه الزيادة،

مستشفى جبرة الان مغلق،

مستشفى المعلم عمل ليوم واحد وأغلق،

مستشفى الخرطوم يعمل بعدد ٢٥ سرير من جملة ١١٠ سرير

مستشفى يونيفرسال يعمل بعدد ٦ إلى ٨ أسرة عناية مكثفة وعدد ٣٠ سرير في حدها الأقصى

مستشفى جرش ومستشفى سوبا لم تعمل حتى الان،

هل المشكلة نقص موارد، هل نقص كوادر، هل نقص إرادة سياسية لحل الأزمة؟

ماذكر أعلاه لايكلف في الحل القليل من الاجتهاد من المسئولين.

المشكلة ليست ميزانية المشكلة إدارة أزمة،

المسئولية والتقصير َلايستثني احد ابتداءا من المجلس السيادي ورئيس الوزراء الذي يرى التخبط في اداء الأفراد والمؤسسات ولايحرك ساكنا،،،

دكتور

Ali Alarabi

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