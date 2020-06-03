تعرف على أرباح منصة زووم بعد أشهر من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي





أعلنت منصة زووم عن نتائج مالية تعكس النجاح الكبير لخدماتها البرمجية في مؤتمرات الفيديو خلال مرحلة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنصة أنه من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/آذار حققت الشركة ومقرها في كاليفورنيا زيادة في الإيرادات نسبتها 169% لتصل إلى 328 مليون دولار وحققت أرباحاً قدرها 27 مليون، بحسب ما ذكر موقع “expressandstar”.

وفرضت إجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19 تحولاً جذرياً في التواصل بين الأشخاص الذين لجأوا بشكل كثيف إلى تقنيات عقد المؤتمرات عبر الفيديو.

وقال إريك يوان مؤسس زوم ورئيسها في بيان حول نتائج الشركة إن ازمة فيروس كورونا المستجد: “أدت إلى طلب أكبر على التواصل والتعاون بشكل مرئي بمشاركة أشخاص عدة”.

وأضاف “الاستخدامات المختلفة زادت بشكل سريع مع إدراج زوم في عمل الأفراد وتعليمهم وحياتهم الشخصية”.

وفي نهاية الربع الأول من السنة بلغ عدد زبائن زوم في مقابل اشتراك مدفوع 265400 من بينهم شركات تضم ما لا يقل عن عشرة موظفين أي زيادة بنسبة 354% مقارنة بالعام الماضي على ما أفادت الشركة ومقرها في سان خوسيه في سيليكون فالي.

وأعلنت ولاية نيويورك الشهر الماضي توصلها إلى اتفاق مع المجموعة لتحسين حماية منصتها من هجمات محتملة، ووضع الاتفاق حداً لتحقيق باشرته المدعية العامة ليتيسيا جيمس في مارس/آذار حول ثغرات هذه البرمجية.

وأطلقت زووم قبل فترة مؤسسة خيرية بدأت بتقديم تبرعات إلى جمعيات محلية ودولية من بينها منظمة الصحة العالمية.

سبوتنيك

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