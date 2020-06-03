بداية حرب تكنولوجية… “غوغل” تحذف تطبيقا هنديا استهدف التطبيقات الصينية والهند ترد





حذفت شركة “غوغل” تطبيقا شائعا على الهواتف الذكية في الهند، الذي كان يسمح للمستخدمين بإزالة تطبيقات صينية أخرى من هواتفهم.

ويحمل التطبيق اسم “Remove China Apps”، وقد قامت “غوغل” بحذفه من متجرها لتطبيقات أندرويد.

وبحسب موقع “سي إن إن أعمال”، فإنّ “التطبيق المجاني أصبح لفترة وجيزة الأكثر رواجاً في متجر غوغل الهندي، مع أكثر من 5 ملايين عملية تنزيل منذ أواخر شهر مايو/أيار الماضي، وذلك بعد أن سمح للمستخدمين باكتشاف مصدر التطبيقات على الهاتف وحذفها فعلياً”.

وأكد متحدث باسم “غوغل” بحسب “رويترز” أن “التطبيق قد أزيل بسبب انتهاكه لسياسات متجر التطبيقات”، من دون إدراج أي تفاصيل أخرى. كذلك، أعلنت الشركة المطورة للتطبيق – “OneTouch AppLabs” عبر تغريدة على منصة “تويتر” عن حذف التطبيق من متجر “غوغل بلاي”، من دون تأكيد سبب الإزالة، لكن المعلومات توضح أن سبب الحذف يعود إلى انتهاك التطبيق لسياسة السلوك المخادع.

وتحظر “غوغل” التطبيقات التي تحاول خداع المستخدمين، كما تمنع أيضاً التطبيقات من تشجيع أو تحفيز المستخدمين على إزالة أو تعطيل التطبيقات الخارجية، إلى جانب أنها تمنع التطبيقات في متجرها من إجراء تغييرات على إعدادات جهاز المستخدم أو ميزاته خارج التطبيق دون علم المستخدم وموافقته.

وكان بعض مستخدمي تطبيق “Remove China Apps”، اكتشفوا أنه أبلغ عن محتوى لا يحتوي على رابط واضح يربطه بالصين، من ضمنها تطبيق مؤتمرات الفيديو الأمريكي “Zoom”، ومع ذلك، فقد نشرت “OneTouch AppLabs” بيان إخلاء مسؤولية على موقعها على الإنترنت مفاده أن “Remove China Apps” قيد التطوير لأغراض تعليمية فقط.

وخاطب الممثل أرشد وارسي، الذي يتابعه 2.2 مليون على “تويتر”، قائلاً إنه “سيتوقف بوعي عن استخدام كل ما هو صيني”.

من جانبه تم حذف تطبيق “TikTok” باعتباره تطبيقًا صينيًا، من قبل الهند التي تعتبر واحدة من أكبر أسواقه، على الرغم من أنها واجهت بعض المشكلات في البلاد.

وقضت المحكمة بأن “TikTok” يمكن أن يفسد عقول الأطفال بسبب المحتوى الجنسي الذي يقدمه رواده، واستأنف “TikTok” القرار، قائلاً: إنه “اتخذ إجراءات صارمة ضد المحتوى غير اللائق، وعكست المحكمة حكمها. في ذلك الوقت، أفادت تقارير بإبلاغ المحكمة العليا في البلاد أنها تخسر يوميا 500 ألف دولار أمريكي بسبب حظر الموقع.

سبوتنيك

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