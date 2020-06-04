لأول مرة في دولة خليجية… تقديم الطعام وفق الشريعة اليهودية





سمحت الحكومة الإماراتية لليهود بإطلاق أول خدمة طعام “حلال” وفق الشريعة اليهودية.

ونشرت صفحة “إسرائيل في الخليج”، ظهر اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، جاء فيها أن أحد أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات قد شرع في إطلاق أول خدمة طعام كوشير “الطعام الحلال بحسب الشريعة اليهودية” في منطقة الخليج.

وأكدت الصفحة “الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، والمكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول”، أنه نظرا للطلب المتزايد على طعام يهودي كاشير، أطلق إيلي كريل، أحد أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات أول خدمة طعام حلال في منطقة الخليج.

ولفتت إلى أن إطلاق هذه الخدمة تأتي مع كثرة الزوار اليهود الذين يصلون إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمرات تتناول التسامح بين الأديان.

سبوتنيك

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