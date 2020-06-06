عثمان إبراهيم: رحيل الحمامة





الموت هو سنة الحياة ولا بقاء لكائن ولا خلود لبشر ( كل نفس ذائقة الموت ) ولكن هناك أشخاص يرحلون عن هذه الفانية ويبقي أثرهم خالدا ويفوح عطرهم بعد دفنهم ويشاع ذكرهم بعد قبرهم لأنهم كانوا يمشون بيننا بهدوء ويعملون بصمت منحهم الله صفات نادرة وخصائص نبيلة يفنون حياتهم لخدمة وطنهم و الإنسانية.

رحلت عن دنيانا الفانية الأسبوع الماضي حمامة السلام وعاشقة الوطن ونصيرة المرأة والطفل المغفور لها بإذن الله المهندسة الدكتورة نجوي عباس قدح الدم عوض الله شبابها الجنة وجازاها خيرا لما قدمت للوطن والإقليم.

تعرفنا عليها من خلال إسهامها معنا في إنشاء المنظمة الألمانية السودانية للتعاون والإنماء DSG4EZ بمدينة فرانكفورت الألمانية حيث يمثل زوجها الدكتور إيكارد نائب الرئيس فيها ، وهي منظمة طوعية وليده تضم في عضويتها خيرة الخبراء السودانيين من الجنسين في المانيا وأصدقائهم الألمان المهتمون بالشأن السوداني وذلك في شتى التخصصات العلمية والأكاديمية والطبية والأدبية والفنية والإجتماعية وتعني بتنشيط التبادل النفعي بين السودان وألمانيا وخاصة فيما يحتاجة السودان وهي أيضا تقدم الإستشارات للشركات و المؤسسات والمنظمات. وكذلك تضم نخبة من سودانيي الداخل الذين درسوا في المانيا.

المرحومة الدكتورة نجوي قدح الدم كانت تعمل في صمت وهدوء وأنجزت الكثير وتركت ورائها فراغا كبيرا لن يستطيع أحد ملأه في القريب العاجل وذلك لما كانت تملكه من ذكاء وطموح وعلاقات إقليمية ودولية وقبول لم تتح لشخص قبلها .

فتحت ملفات شائكة ومخيفة لم يجرأ أحد علي الإقتراب منها أو مجرد الحديث عنها . طرقت أبواب السلام مع دولة أوغندا ونجحت في إعادة العلاقات بين البلدين وشاركت في ملف السلام في السودان وساهمت في التوسط بين الفرقاء في دولة جنوب السودان وتحقيق السلام ونالت إحترام وتقدير الرؤساء والسياسيين وكذلك منظمات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ودول الإيقاد.

دخلت في المحظور والمحرم والممنوع حتي مجرد الحديث عنه العلاقات السودانية الإسرائيلية وتكللت مساعيها بلقاء تاريخي بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء الإسرائيلي. علاقة كان مجرد الحديث عنها خيانة وجريمة يعاقب عليها القانون . ملف الدخول فيه محرم بقرار عربي رغم أن معظم الدول العربية والإسلامية تقيم معها علاقات طبيعية اي أن بينهما سلام يعني بالدارجي ( عايشين معاها في سلام وأمان ) .

السلام قولا وفعلا لا يجب أن يستثني منه أحد دولة كانت أو مجموعة أو أفراد. فعكس السلام يعني الحرب أو أقلها العداوة، مع أن كل الديانات السماوية والأعراف والقوانين والفطرة البشرية منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلي أن تقوم الساعة تدعوا إلى السلام بين البشر بمختلف اديانهم وأعراقهم وأجناسهم والقرآن الكريم يقول( وإن جنحوا للسلم فأجنح لها )

المرحومة الدكتورة نجوي قدح الدم رمت حجرا في هذه البركة الساكنة الصامتة والمخيفة ورحلت عنا تاركة لنا صدي هذه الرمية.

علينا أن نلتقط هذه البادرة وندعو ونسعي إلي تحقيق سلاما عادلا وفقا لمصالحنا الوطنية ومبادئنا الدينية ودون المساس بثوابتنا المعروفة تجاه القضية الفلسطينية بأقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة الطوعية للاجئين الفلسطينيين وغيرها من الحقوق المشروعة و المعترف بها دوليا.

وعرفانا منا لما قدمته المرحومة تجاه قضايا الوطن والإقليم فيها يخص الأمن والسلام والتنمية اقترح على الدولة أن تنشأ وتخصص جائزة سنوية إقليمية للسلام لدول الإيقاد تسمي بإسمها تقدم في ذكرى رحيلها للذين يساهمون في نشر ثقافة السلام والأمن والتنمية والتعايش السلمي وقضايا المرأة والطفل وضحايا الحروب بين دول المنطقة.

بإسم رئيس المنظمة الألمانية السودانية للتعاون الإنماء DSG4EZ البروفسور مجدي رشيد وعضويتها نقدم التعازي لأسرة الفقيدة في السودان ولزوجها وأبنتها في المانيا وللشعب السوداني ولاصدقاء المرحومة ولمحبي السلام في كل مكان.

ألا رحم الله حمامة السلام الدكتورة نجوي قدح الدم وأسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء و الصالحين وحسن أولئك رفيقا . وإنا لله وإنا وإنا إليه راجعون.

عثمان إبراهيم آدم

فرانكفورت ألمانيا

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