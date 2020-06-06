خاصية جديدة من “فيسبوك” تمكنك من نقل صورك إلى منصة “آمنة”





كشفت تقارير صحفية عديدة أن منصة “فيسبوك” طرحت خاصية جديدة يمكنها نقل الصور الخاصة بالمستخدمين إلى منصة “آمنة”.

لفت موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن “فيسبوك” بات يمكن مستخدميه للمرة الأولى من نقل صورهم الخاصة إلى تطبيق “غوغل للصور” المنفصل، الذي يوصف بأنه أكثر منصة أمنا للصور.

جاء هذا التعاون لتسهيل إمكانية عثور المستخدم على صوره عبر تطبيق واحد ومنصة آمنة.

وتعد تلك الخدمة ضمن الخدمات المفروضة على منصة فيسبوك، ضمن إجراءات لمكافحة الاحتكار، بعد شعور هيئات إنفاذ القانون أن شركات التكنولوجيا الكبرى تستخدم البيانات الشخصية لمستخدميها بصورة مغلقة بغرض قتل المنافسة.

ولتفعيل تلك الخاصية ينبغي عليك اتباع الخطوات التالية، وفقا لما نشره موقع “تايمز نيوز ناو”:

– ادخل إلى الإعدادات الخاصة بحسابك على فيسبوك.

– ثم اختر أيقونة الخصوصية.

– ستجد أيقونة جديدة تسمح من خلالها بنقل فيسبوك لكل صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك إلى خدمة “غوغل للصور”.

– يمكنك أيضا جعل تلك الخدمة منتقاة لفئة معينة من الصور أو مقاطع الفيديو.

سبوتنيك

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