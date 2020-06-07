مركز عزل لمرضى كورونا بمستشفى الصداقة الصيني





كشف مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د.حمدان مصطفي حمدان عن إنشاء مركز عزل لمرضي الكورونا بمستشفي الصداقة الصيني توطئة لإعادة تشغيل المستشفى لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية الكاملة لهم وتطبيق نظام الإحالة وتشغيل العيادات المحولة بصورة ممنهجة جاء ذلك لدى اجتماعة امس باعضاء إدارة المستشفي حيث أكد على خلق وظائف للاطباء العمومين لتفعيل خدمة الطبيب العمومي والعمل على تسكين ممرضين بالوظائف الشاغرة بالمستشفى، وسيتم توفير الإمداد الدوائي وأدوات مكافحة العدوى إضافة إلي توفير إسعاف والعمل لحل مشكلة الصرف الصحي وإعادة تأهيل غرفة العناية المكثفة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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