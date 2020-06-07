عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 7 ملايين





ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى أكثر من سبعة ملايين شخص، السبت، مع زيادة عدد الحالات في البرازيل والهند، في وقت ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مليوناً و891690 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ويوجد حوالي 30% من الإصابات أو مليوني حالة داخل الولايات المتحدة، بينما سجلت أميركا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15% من حالات الإصابة.

واقترب عدد الوفيات جراء الفيروس من 400 ألف حالة على مستوى العالم.

وسجلت الولايات المتحدة زهاء ربع عدد الوفيات، لكن الضحايا في أميركا الجنوبية يزدادون بوتيرة سريعة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن مليوناً و891690 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة 29034 حالة عن الإحصاء السابق. مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 1128 إلى 109192 وفاة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الخامس من يونيو/حزيران، مقارنة بتقرير الجمعة الذي شمل بيانات يوم الخميس.

ويوازي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في خمسة أشهر فقط عدد الوفيات السنوية بسبب الملاريا، وهو أحد أشد الأمراض المعدية فتكا في العالم.

ويشير إحصاء لـ”رويترز” يستند إلى تقارير رسمية للحكومات، إلى أن أول وفاة بالفيروس أعلنت في 10 يناير/كانون الثاني، بمدينة ووهان الصينية، واستغرق الأمر حتى مطلع إبريل/نيسان، لاجتياز رقم مائة ألف وفاة.

وارتفع عدد الوفيات من 300 ألف إلى 400 ألف في 23 يوماً فقط.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة نحو 110 آلاف، وهو الأكبر في العالم حالياً.

العربي الجديد

شارك الموضوع :





