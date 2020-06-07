السودان : التأمين الصحي يوفر خدمة التطبيب عن بعد





أكد مدير عام هيئة التامين الصحي ولاية الخرطوم د. خالد محجوب العوض على استمرار خدمة التطبيب عن بعد وفقا لمبادرة الهيئة بالتعاون مع مجمع عيادات الأطباء التخصصية وبرعاية شركة أم تي ان.. مشيرا إلى أن الهيئة تعتبر أول مؤسسة توفر هذه الخدمة في ظل الظروف الحالية..

ودعا العوض الي الالتزام بالتباعد الاجتماعي والجلوس في المنزل مشيراً إلي انه يمكن من خلال التطبيب عن بعد الحصول على الاستشارات الطبية فقط بالإتصال على رقم خدمة العملاء ٣٦٣٦ مجانا.

من زين وأم تي ان على مدار الساعة.لافتاً الي أن التأمين الصحي بولاية الخرطوم يقوم بدوره في دعم الكوادر الطبية وتوفير الأجهزة ومعدات الوقاية من كورونا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم بتقديم المعقمات ومعدات الوقاية للكوادر العاملة بالمستشفيات.

صحيفة آخر لحظة

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