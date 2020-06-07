حبوب منع الحمل تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان





كشفت نتائج دراسة بريطانية أن النساء اللواتي يتعاطين حبوب منع الحمل أقل عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان مقارنة بنساء لا يتناولن حبوب منع الحمل إطلاقا.

أظهرت دراسة حديثة لعلماء بريطانيين دورا لحبوب منع الحمل في تجنب خطر الإصابة بالسرطان، وأظهرت الدراسة أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل لمدة طويلة أقل عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان.

واعتمد الإخصائيون البريطانيون على بيانات لأكثر من 46 ألف امرأة مشاركة في الدراسة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، حيث تعاطى نصفهن حبوب منع الحمل والنصف الآخر لم يتناول الحبوب قط.

واستمرت الدراسة لأكثر من 40 عاما حتى عام 2012، وخضعت النساء لفحوصات طبية منتظمة وسجل بدقة من تعرض منهن للسرطان، بحسب ما نشر موقع dw الألماني.

وتوصل الباحثون من خلال هذه الدراسة إلى استنتاج واضح مفاده أن تناول حبوب منع الحمل الهرمونية يخفف من خطر الإصابة من سرطان المعدة أو سرطان المبيض.

كما تؤكد الدكتورة ليزا إيفرسن التي شاركت في الدراسة في جامعة أبردين في السنوات الأخيرة، أن النساء اللواتي تناولن حبوب منع الحمل وتوقفن عن ذلك، فهن أيضا أقل عرضة بكثير لخطر الإصابة بالسرطان.

سبوتنيك

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