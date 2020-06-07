الوفد الصيني يتفقد المستشفى الميداني لمرضى كورونا





وقف الوفد الطبى الصيني بمعية وزارة الصحة الاتحادية على المستشفى الميداني لمرضى كوفيد 19 للحالات البسيطة والمتوسطة بأرض المعسكرات بسوبا، والذي أختير لتقليل الضغط على المستشفيات الكبيرة عن طريق عزل الحالات المشتبه بها والمؤكدة، وتحويل الحالات الحرجة لمراكز العزل الكبيرة. وقال مدير قسم العلاقات الثنائية بالادارة العامة للصحة العالمية بالصحة الاتحادية د. أمجد عبد المجيد، بحسب ( سونا ) ان زيارة الوفد الصيني لارض المعسكرات جاءت بهدف الاطلاع على الموقع وتقييمه وابداء الملاحظات وتقديم المقترحات ونقل التجربة الصينية في مجال بناء المستشفيات الميدانية، واضاف ان تجهيز المعسكر يجري بالتعاون مع منظمة اطباء بلا حدود الاسبانية ومنظمة الصليب الاحمر. وكشف مقاول المشروع مهندس سامي صلاح، ان المستشفي يحوي 54 غرفة مجهزة بكافة الإحتياجات، مضيفا ان بعض الغرف سعة 4 افراد واخرى 8 افراد ، وأكد على ان العمل سينتهي خلال أيام.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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