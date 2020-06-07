معتصم الاقرع: تعاقبت الحكومات والوهم واحد ام تعددت الأوهام والحكم واحد؟





كان النظام السابق مضللاً تمامًا عندما اعتقد أنه يمكن أن يخلق عجزًا هائلاً في الموزانة ، وتمويله عن طريق طباعة النقود ، ثم احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ذلك من خلال تقييد وصول الناس إلى حساباتهم المصرفية. ولكنه فشل لان أزمة السيولة التي ترتبت علي حماقته ساهمت في سقوطه.

لم يتعلم النظام الحالي شيئا من الكتب أو من تجارب الحكومة السابقة فواصل في ارتكاب نفس الحماقة بالتوسع في صرف مئات المليارات التي لا يملكها مما خلق عجزًا كبيرًا في الموازنة ، لا يمكن تمويله إلا بطباعة النقود.

والفرق الوحيد بين النظامين هو أن الحكومة الحالية تخطط هذه المرة لاحتواء الضغط التضخمي الناتج عن طريق احتكار توزيع السلع الرئيسية بتطبيق برنامج سلعتي.

الأوهام دائمًا تقود لنفس النهايات حتى لو اختلفت تفاصيل الوهم وتباينت احداثيات الفشل.

وما اشبه الليلة ببارحة الملف الاقتصادي.

د. معتصم الاقرع

شارك الموضوع :





