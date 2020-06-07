مجلس الأمن والدفاع يرحب بالقرارين الأمميين ويبدي بعض التحفظات





أعلنت الحكومة في اجتماع مجلس الأمن والدفاع رقم (22) الذى انعقد بالقصر الجمهوري اليوم الأحد، بالقرار رقم (2524) 2020م الخاص بإنشاء بعثة انتقالية لتقديم الدعم الفني لحكومة الفترة الانتقالية، والقرار رقم (2525) 2020م الخاص بتمديد عمل بعثة (يوناميد) حتى 31 ديسمبر المقبل، الصادرين من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 3 يونيو الحالي.

وأوضح عضو مجلس الأمن والدفاع، نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا حسن محمد شيخ إدريس قاضي في بيان صحفي اليوم، أن هذه القرارات تأتي استجابةً إلى طلب خطاب حكومة السودان للأمين العام للأمم المتحدة في 27 فبراير الماضي، وأن مجلس الأمن والدفاع أكد أن هذه القرارات سوف تسهم في دعم استقرار الفترة الإنتقالية وعودة السودان للأسرة الدولية، مع التأكيد الوارد فى القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة.

وأضاف بأن مجلس الأمن والدفاع أبدى بعض التحفظات على القرارين، وأكد على الاستمرار في العمل المشترك مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والأصدقاء والشركاء للتوصل إلى حلول تتسق مع ما ورد في خطاب طلب السودان وحقوقه في الحصول على الدعم الفني المطلوب والمحافظة على أمن وسيادة السودان.

الصيحة

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