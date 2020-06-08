تجمع المهنيين.. أحزابنا.. أين غاب العقل منكم؟





طالعتنا الأخبار بحرب من البيانات والمؤتمرات بين عضوية تجمع المهنيين فكانت نصل في قلوب الشرفاء وجرح يضاف لجراحنا ونحن نتابع خطى التغيير البطيئه وأحلام الثورة المجهضه.

الكل قد تابع ماجري بين لجنة قديمة تزعم أنها قد ظلمت بأيادي ذوي القربى ولجنة جديده تزعم بأنها تابعت القانون واللوائح… وقد وصفت حديث الطرفين بالزعم ليس خوفا من إتخاذ موقف ولكن لأذكرهم بأن الحقيقة مازالت غائبه في أذهان شعبنا فلا يوجد فريق يستطيع ان يقول ان معي الحقيقه ومعي سند الشرفاء وجموعهم.

هنا جوهر الازمه وهنا مربط الفرس.. الإنقسام… فقد انفتح باب التناحر على الملأ وكل فريق يحشد في الأدله وشعبنت ينظر بإستغراب وحزن…

الجميع يزعم انهم قلب الثورة النابض وأن الفريق الآخر قد ضل عن سبيله وإن في دعمهم ستعود الثورة لمسارها الصحيح.

أحبتي..

سموها ديمقراطية.. تصحيح للثوره.. اوتطوير الهياكل ولكن الحقيقه إنها قادت لصراع و جسمين متناحرين وجو مسموم وجهد مهدر.

رفعوا رايات الشفافيه والإحتكام لشعبنا ولكنها كانت الشفافية منها براء بل كانت السقوط العظيم والفشل في ادارة أدب الإختلاف.

بل كانت معركة وإحتراب… فأنظروا أين قادتنا معركتكم..

1. تشويه صورة تجمع المهنيين في قلوب شعبنا.

2. تلطيخ تاريخه ومواقفه التي قبلناها كأخطأ في الممارسه لترسموها لوحة من الشلليه والديكتاتوريه وعدم التشاور.

3. هدمتم صور ايقونات للثوره عاشت في قلوب شعبنا لتوسموها بالخيانه والانتهازيه و العمل من أجل المصالح.

4. عزفتم على وتر الإنقاذ الكريه بأن التحزب خيانه وإن أحزابنا قلاع من التآمر والمصالح الضيقه..

يا ألطاف السماء من ضحايا إحترابكم يجبرنا ان نقول لكم كفى… توقفوا…

لا تخطئوا فهمنا…

إننا لا نطالب أحد بعدم الإختلاف..

لانطالب بعبادة الاصنام والتهليل لها..

لا نطالب بمنظمات معصومة لا تخطئ.

لانطالب بعدم الوضوح أو عدم الشفافيه..

لكن نطالب…

1. أن تحفظوا لشعبنا صورة تجمع المهنيين بنضاله وتضحياته معبدا للثوره ليس مليئا بالملائكه المعصومين بل قوامه ثوار يخطئون ويختلفون بشرف… إختلفوا في المواقف وإحترموا الأشخاص.

2. لاتتفقوا في القضايا و أتفقوا على نقاء الآخرين وشرفهم وعدم تخوينهم.

3. أدعموا إستقلالية العمل النقابي وأحترموا حق الأفراد في التحزب فليس عيبا أو منقصه.

أحبتي..

لا نقول ما أنسكب لا يمكن إعادته… ولكن نقول لا تمشوا في طريق التناحر الذي سيقسم شعبنا ويشرذمه نحن في أكثر اللحظات حوجة للتماسك والتوحد… فمعركة شفافيتكم المأزومه لا يستفيد منها الاخفافيش الظلام..

وتجمع المهنيين المنقسم والإستمرار في درب التناحر لن يقود لترسيخ الديمقراطيه.. بل سيقودنا الى هاوية التشرذم و الضياع.

إن طريق الثوره واضح فلا غضاضه من التنازل والمراجعه والإنحناء أمام العواصف شرف حتى تصل سفينة الثورة لمرافئها..

لذا ندعوكم وهدفنا واحد وقلبنا واحد على الآتي..

1. إيقاف البيانات والمؤتمرات وعدم التعليق على ماجرى.. خيره وشره.

2. الإتفاق على أن تصبح السكرتارية الجديده لجنة تسيير لمدة 6 شهور مع النظر في إمكانية إضافة بعض من اعضاء اللجنة القديمه.

3. في خلال ال6شهور هذه يكون برنامج السكرتاريه فقط تكوين النقابات الحقيقيه بعد إجازة قانونها… .

4. بعد نهاية ال6 شهور يبدأ تشكيل تجمع المهنيين من النقابات التي تكونت بعملية ديمقراطيه حقيقيه.

أحبتي..

ليس هذا وقتا للإحتراب والتناحر.. فقد قبلنا بكم كممثلين لنقابات الأمر الواقع بلا تفويض فأتمنوا ان تكونوا قدر هذا التكليف الذي أنتم أهل له…

ورسالة لأحزابنا السياسيه أن توجهوا عضويتكم.. لإحترام قدسية التحالف وان تسعى لتكريس التقارب وتحارب التنافر والخصومه في غير معترك…

لقد قد غرستم نصلكم في قلوب الشرفاء وزرعتم الابتسام في خفافيش الظلام فهل انتم منتهون..فنحن مازلنا في بداية الطريق ومعا سنبني دولة المؤسسات ونجعل من أحلام ثورتنا حقيقة تضئ الظلام وتزرع الفرح في قلب شعبنا الطيب..

مجدي إسحق

الراكوبة

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