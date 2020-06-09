مبادرة نفير أهل السودان لمجابهة جائحة كورونا تواصل أعمالها





تواصلت أعمال مبادرة نفيرأهل السودان لمجابهة جائحة كورونا والتي انطلقت منذ شهر مارس الماضي برعاية نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية الدكتور محمد الأمين إسماعيل ،حيث قامت الجماعة بالتعاون مع منظمة إنسان العالمية برفد طوارئ المستشفيات الثلاث الرئيسية إبراهيم مالك ، بحري التعليمي وأم درمان التعليمي بالأطباء والكوادر المساعدة بواقع 6 أطباء و3 ممرضين لكل مستشفى، مع توفير الترحيل والسكن والإعاشة بالقرب من هذه المستشفيات حتي تسهل عملية وصولهم لأداء واجبهم الإنساني تجاه المرضي .

وأكد عدد من الأطباء أن مبادرة نفير أهل السودان شملت عدة جوانب بتوفير أدوات الحماية للكادر الطبي، ودعم مراكز العزل ودعم الأسر الفقيرة لمجابهة جائحة كورونا إبان فترة الحظر.

سونا

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