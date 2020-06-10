هواوي “هواوي” تستعد لطرح كمبيوتر جديد بمواصفات منافسة… فيديو





تستعد شركة “هواوي” الصينية لإطلاق كمبيوترها المحمول الجديد MateBook 13 AMD، في 11 يونيو/ حزيران، الذي يمتاز بسعره المنافس بالإضافة لميزاته الخاصة.

يمتاز الكمبيوتر بهيكله المصنوع من المعدن وبشاشة 2K، وبدقة 2160×1440، ودعم تشغيل لوحة ألوان sRGB بنسبة 100٪.

وتم تزويده بكرت فيديو Radeon Vega 8، وPCIe NVMe SSD بسعة 512 جيجابايت، بالإضافة إلى نظام تبريد متقدم مع تقنية HUAWEI Shark Fin 2.0.

كما يسمح الماسح الضوئي لبصمة الإصبع المدمج في زر الطاقة لمستخدمه بإلغاء قفل الجهاز بلمسة واحدة.

يدعم شاحن USB-C بقدرة 65 واط مجموعة متنوعة من خيارات التيار والجهد، مما يتيح لك شحن مجموعة متنوعة من الأجهزة المحمولة، بما في ذلك هواتف HUAWEI الذكية التي تدعم الشحن السريع HUAWEI Super Charge.

تعمل ميزة الشاشة المتعددة على تبسيط نقل الملفات بين أجهزة Windows وAndroid ، مما يسمح لك بالعمل على كل منهما من خلال شاشة واحدة باستخدام لوحة المفاتيح والماوس.

ويبدأ الطلب على الجهاز الجديد في 11 يونيو/ حزيران عن طريق الانترنت، وسيحصل المشترون على هدية مجانية تتمثل بجهاز HUAWEI MediaPad T5 10 اللوحي (2 جيجابايت + 16 جيجابايت).

سبوتنيك

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