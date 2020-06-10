تويتر يحارب التغريدات التي تربط بين الجيل الخامس وفيروس كورونا





بدأ تويتر في عرض ملصقات التحقق من الحقائق على التغريدات التي يبدو أنها تربط بشكل غير صحيح بين تكنولوجيا الهاتف المحمول 5G وفيروس كورونا بإضافة ملصق تقدم للمستخدمين الحقائق حول الفيروس التاجي.

وبالضغط على الملصق الموجود أسفل التغريدة، سينقل تويتر المستخدم إلى صفحة مكتوب فيها “لا، 5G لا يسبب فيروس كورونا”، بحسب ما نشرته صحيفة “بزنس إنسايدر”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات تربط ما بين جائحة كورونا وشبكات 5G، في إشارة إلى مؤامرة مزعومة تتم في الخفاء، ووعد تويتر بأنه سيتحقق من المعلومات الخاطئة عن فيروسات التاجية في وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي.

وأكد متحدث باسم “تويتر” أن الشركة ستقوم بحذف التغريدات بشكل تام فيما لو كانت تحتوي “مطالبة باتخاذ إجراء قد يحتمل أن يسبب ضررا

وقال: “لن يتم اتخاذ إجراء بحق كل تغريدة تحوي معلومات غير مكتملة أو جدلية حول كوفيد-19”.

وبحسب موقع “ذا فيرج” الإلكتروني، فإن هذه الإجراءات تتماشى مع السياسة التي كان الموقع قد أعلن عنها في أبريل/ نيسان الماضي، وأن تويتر يقوم بتطبيق إجراءاته من باب الحذر، حتى لو لم تتضمن التغريدة ما يقول صراحة إن شبكات 5G تسبب الإصابة بعدوى كورونا.

ونشر بعض رواد الموقع الاجتماعي تغريدة تقول: “اليوم سأحصل على الحقائق حول كورونا الـ 5G”، وضع عليها تويتر إشارة تحذيرية.

وعلميا، لا يوجد أي إثبات يربط ما بين شبكات 5G وفيروس كورونا المستجد، حيث تسببت بعض المنشورات المتداولة حول رابط ما بين الوباء وشبكات الاتصال بحوادث مختلفة أتلفت أبراج اتصالات وعرضت عاملين في مجالها للخطر، بحسب ما نشرته وسائل اعلام عالمية.

سبوتنيك

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