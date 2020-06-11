مصرع شخصين داخل معسكر كلمة بنيالا





لقي مواطنان مصرعهما، وأصيب ثالث بجراح خطيرة داخل معسكر كلمة للنازحين بنيالا، أثناء قدومهم من الزراعة الى نيالا؛ بعد ان ضلوا طريقهم ودخلوا المعسكر وهم على متن سيارة.

وترجع تفاصيل الحادثة حسب مصادر أمنية، ان الشاكى علي دنكس عثمان افادهم بانه واخوته كانوا في طريق عودتهم من زراعتهم ليلٱ وضلوا الطريق، واثناء عبورهم معسكر كلمة وبالتحديد فى سنتر (٢) اعترض طريقهم مجموعة من الناس وامورهم بالعوده، واثناء عودتهم تم رميهم بالحجاره مما أدى لإصابة السائق على دنكس عثمان واغمى عليه، فسلم العربة لاخية ليقودها بدلٱ عنه واثناء تحركهم ظهرت مجموعة مسلحة واطلقت النار على العربة مما أدى لمقتل المواطنان دنكس عثمان وأحمد كزمة حماد بينما جرح الشاكى على دنكس عثمان.

ولا زالت الجثامين ملقاة فى موقع الحادث فى انتظار شرطة الأدلة الجنائية ومسرح الحادث بينما وصل ذوى القتلى بمجموعات كبيره الى مكان الحادث ووقفوا على الجثامين وهم الآن فى انتظار وصول الشرطة التى باشرت كافة الإجراءات القانونية بقسم شرطة بليل.

وفتح بلاغ بالرقم (٥٧٠) تحت المادة (٢١/ ١٣٠/١٣٩) ق ج ويجري التحري الان.

نيالا: محجوب حسون

صحيفة السوداني

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