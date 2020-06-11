ورطة البرهان وبن عوف و”حميدتي”: مطلوبين للشهادة أمام المحكمة الدولية





منا منا في السودان وخارجه، لا يعرف ذلك الموقف المخزي الذي احبط الناس كثيرآ، وكان قد بدر من الفريق أول/ عبدالفتاح البرهان عندما آلت له السلطة في يوم ١٣/ ابريل ٢٠١٩، وشغل منصب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق، وكانت اولي قراراته الرفض التام تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير لقضاة محكمة الجنايات الدولية، رغم علم البرهان التام وبدراية كاملة ، ان واحدة من اهداف “انتفاضة ديسمبر ٢٠١٩ ” تسليم البشير وعبدالرحيم حسين وموسي هلال للمحاسبة الدولية – بحسب عشرات المطالبات السابقة التي تقدمت بها محكمة الجنايات الدولية للمسؤولين في الخرطوم بضرورة اعتقالهم -.

٢-

هذه البادرة المحبطة من البرهان لم تفت علي احد، وما من سوداني داخل البلاد وخارجه قد فاتت عليه قصد برهان من عدم تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي ترأسها السيدة / فاتو بنسودة، المدعي العام بهذة المحكمة الدولية، لم يكن رفض البرهان تسليم البشير وتمسكه بالمحاكمة داخل السودان قد جاء اعتباطآ او من فراغ، لقد خشي البرهان علي نفسه كثيرآ من الافادات التي قد يدلي بها البشير في الدفاع عن نفسه امام قضاة المحكمة الدولية، ويذكر بالتفاصيل الدقيقة كل المعلومات والحقائق التي لها علاقة بجرائم التصفيات الجسدية والانتهاكات الخطيرة التي طالت مئات الآلاف من المواطنين، ومن هم الجنرالات الكبار والقادة العسكريين الذين كانوا وراء مجازر واغتصابات دارفور ، والجنوب، وكجبار وبورتسودان، وفي معسكر “كلمة” و”زمزم”، والاغتيالات في “الجنينة”،ونيالا، والفاشر، وجبل مرة، والابيض. و”تابت”.

٣-

سعى البرهان جاهدآ بكل ما عنده من سلطات رئاسية وعسكرية في تنفيذ خطة عدم تسليم البشير، ونجح في مساعيه بجدارة!!، الا ان السيدة / فاتو بنسودة، لم تحبط من تصرف البرهان، بل تحدته جهارآ نهارآ وبشراسة ضارية، ان البشير سيتم القبض عليه طال الزمان او قصر، ويقدم للعدالة امام محكمة الجنايات الدولية بتهم الابادة والتصفيات الجسدية وارتكاب جرائم ضد الانسانية.

٤-

ولكي يغلق البرهان كل الطرق امام محكمة الجنايات الدولية في المطالبة بتسليم البشير، سارع البرهان بتقديم البشير للمحاكمة بتهمة الثراء الحرام وغسيل الاموال!!، كانت محاكمة بحق وحقيق مهزلة سخر منها العالم واحرجت البرهان ومجلسه العسكري الفاشل، وعمت الدهشة كل من سمع بتقديم البشير لمحاكمة بالفساد بدل عن محاكمته بجرائم طالت نحو (٣٥٠) الف قتيل حتي عام ٢٠٠٥، عام اتفاقية السلام، ولا يدخل في هذا الرقم اعداد الضحايا من عام ٢٠٠٥ وحتي لحظة تفكير البشير تصفية ربع سكان السودان ليبقي هو حاكم علي البلاد – حسب المذهب المالكي-!!

٥-

(أ)-

جاءت الاخبار في يوم الثلاثاء ٩/ يونيو الحالي، ان قائد المليشيا المسلحة في دارفور، علي كوشيب، المطلوب لدى المحكمة الجنائية، تم إعتقاله بواسطة قوات تتبع للأمم المتحدة في افريقيا الوسطى، وجرى تسليمه لمكتب محكمة الجنايات الدولية في بانغي، وحسب المعلومات فان القبض على كوشيب تم بالتنسيق بين بعثة الأمم المتحدة في افريقيا الوسطى وسلطان إحدى القبائل بالدولة.

(ب)-

– انتهي الخبر -، وبقي علينا ان ننتظر بفارغ الصبرمتي تعقد المحكمة اولي جلساتها، وماهي الافادات ، والمعلومات والحقائق العسكرية التي سيدلي بها كوشيب اثناء الجلسات؟!!، هل يورط كوشيب بعض من كبار ضباط مجلس السيادة شر توريطة ويفتح ملفاتهم السوداء و(الما اتفرج..يتفرج ببلاش)؟!!

٦-

هل يجنح كوشيب للانتقام من البرهان الذي كان هو سبب هروبه من دارفور الي جمهورية افريقيا الوسطي خوفآ من الاعتقال وتقديمه للمحاكمة؟!!،..والسؤال المطروح بشدة الان هو:

في حالة قيام كوشيب بتقديم حقائق عسكرية كثيرة وخطيرة، واستشهد بالبرهان و”حميدتي” وبن عوف، هل في هذة الحالة قد تطلب المحكمة الدولية منهم (البرهان و”حميدتي” وبن عوف) الحضور الي لاهاي بغرض الاستماع الي شهاداتهم بخصوص الافادات والمعلومات الخطيرة التي ادلي بها كوشيب للمحكمة؟!!

٧-

كل الوقائع تؤكد، ان كوشيب سيطلب حميدتي للشهادة امام محكمة الجنايات الدولية، انطلاقآ من ثار قديم بين كوشيب و”حميدتي”، (ثار قديم) بدأ عندما تعرض كوشيب لمحاولة اغتيال في يوم ٧/ يوليو ٢٠١٣، وهو العام الذي تحولت فيه ميلشيا “الجنجويد” الي قوات “الدعم السريع” بقيادة “حميدتي”، واصبحت قوات حكومية تتبع جهاز الأمن والمخابرات بدء من شهر أغسطس ٢٠١٣، بعدها قام الرئيس المخلوع بجعل قوات “حميدتي”بمثابة الحرس الجمهوري ، ومكلفة بحماية البشير من المتظاهرين أو أي محاولات انقلابية، سبق ان اتهم كوشيب قوات “حميدتي” بمحاولة تصفيته بتوجيه من جهات عليا في الحزب الحاكم وقتها، علي اعتبار انه (كوشيب) يعرف الكثير من المعلومات المثيرة الخطرة عن قادة عسكريين من القوات المسلحة والأمن قاموا بارتكاب مجازر وتصفيات جسدية داخل معسكرات اللاجئين، وفي دارفور وجبال النوبة.

٨-

شيء مؤسف للغاية، ان الرئيس المخلوع، وعبدالرحيم حسين، وموسي هلال مازالوا في الخرطوم، وكان ينبغي وجودهم في زنزنات بلاهاي مع كوشيب،…ولكن البرهان الذي هو (العقدة امام المنشار) يرفض محاكمة (رفقاء السلاح) خارج السودان، ولن نتفاجأ ان سمعنا، البرهان اصدر توجيهات ان تتم محاكمة عبدالرحيم حسين بتهمة الفساد المالي، وليس بتهم ارتكاب مجازر في دارفور وجبال النوبة!!

بكري الصائغ

الراكوبة

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