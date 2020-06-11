“تويتر” تبتكر ميزة جديدة تمنعك من نشر المقالات دون قراءتها





تختبر خدمة “تويتر” ميزة جديدة تحث المستخدمين على قراءة مقال قبل إعادة التغريد، في محاولة للحد من انتشار المعلومات الخاطئة على النظام الأساسي.

ووفقا لصحيفة “بزنس لاين”، يتم اختبار الميزة لتأكيد صحة المقالة حتى لا تترك المحتوى الكاذب أو المحتوى الضار ينتشر سريعًا. هذا لتعزيز “محادثات صحية” على منصة وسائل الإعلام الاجتماعية.

وتهدف هذه الخاصية التي يسأل من خلالها المستخدمون عما إذا كانوا قد قرأوا منشورا قبل إعادة نشره، إلى خفض نسبة انتشار المعلومات غير المؤكدة.

وقال فريق الدعم التقني في “تويتر”:”يمكن أن تثير مشاركة مقال محادثة، لذا قد ترغب في قراءتها قبل نشرها على “تويتر”. للمساعدة في تعزيز المناقشة المستنيرة، نقوم باختبار مطالبة جديدة على أندرويد – عندما تعيد تغريد مقالة لم تفتحها على “تويتر”، قد نسأل ما إذا كنت ترغب في فتحها أولاً”.

من جانبه، قال المنتج الرئيسي في شركة”تويتر”، كايفن بيكبور، في تغريدة: “من السهل أن تنتشر الروابط / المقالات على تويتر. يمكن أن يكون هذا قويًا ولكن خطيرًا في بعض الأحيان، خاصة إذا لم يقرأ الأشخاص المحتوى الذي ينشرونه. هذه الميزة (على أندرويد في الوقت الحالي) تشجع الناس على قراءة مقال مرتبط قبل إعادة نشره”.

وتحاول”تويتر” ومنصات أخرى، احتواء المعلومات الخاطئة والمضللة.

سبوتنيك

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