السلطات المصرية تعتقل إعلامي سوداني وتتحفظ عن مكان إعتقاله





ألقت السلطات المصرية القبض على الروائي والكاتب السوداني النور عادل من مقر إقامته بالقاهرة.

وعلمت (السوداني) أن النور تم إعتقاله منذ الثلاثاء الماضي من مقر إقامته حيثُ داهمت السلطات الفندق الذي يقيم فيه، فيما رفضت السلطات المصرية الإفصاح عن مكانه.

وقالت مصادر لـ(السوداني) إن البلاغ في النور كيدي، من قبل سيدة كانت مدينة للنور بمبلغ من المال، وتماطلت في السداد، وبعدها قامت باختلاق قصة كاذبة للأمن المصري حول النور.

وطبقًا لبيان صادر أمس “الجمعة” عن السفارة السودانية بمصر أكدت أنها في تواصل مكثف مع السلطات المصرية على أعلى مستوى.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة خالد إبراهيم الشيخ: نحن ننتظر إفادة من هذه السلطات بشأن ما تم للأخ النور وموقفه القانوني والاتهامات الموجهة له، وقد وعدت السلطات المختصة بإفادتنا في أقرب فرصة.

صحيفة السوداني

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