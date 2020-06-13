



أسرة سودانية مكونة من (3) أفراد تصل معبر (أشكيت) مشياً على الأقدام من مصر

تمكنت أجهزة القوات البحرية فرع (أشكيت) بوادي حلفا بالولاية الشمالية من ضبط أسرة سودانية مكونة من (3) أفراد، امرأتان وشاب تسللوا عبر الحدود المصرية في طريقهم إلى السودان مشياً على الأقدام عن طريق منطقة أشكيت الحدودية بوادي حلفا بمحاذاة بحيرة النوبة.

وشرعت سلطات الحجر الصحي بالإجراءات الصحية عقب الكشف بالماسح الحراري وحجزهم بالموقع المخصص للحجر الصحي بالمدينة.

وحسب المصادر، فإن المتسللين قطعوا مسافات طويلة وأخضعتهم السلطات الصحية إلى إسعافات أولية.

وقال مصدر أمني، إن عمليات تهريب المتسللين تتم عبر المركبات المصرية التي تنقل الصادرات السودانية من الجانب المصري وتوصيلها إلى معبر قسطل المصري ومنطقة (أشكيت)،

كما يتم تهريبهم عبر مراكب الصيد في الجانب المصري وإنزالهم في منطقة الحدود المشتركة،

مشيراً إلى أن القوات البحرية المرابطة بالحدود تمكنت من توقيفهم قرب المعبر.

صحيفة صوت الأمة

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