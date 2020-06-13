جريمة بشعة تهز دولة عربية





جريمة بشعة هزت مدينة الإسماعيلية المصرية، حيث تم ذبح أسرة بالكامل.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع”، سمع الأهالي استغاثة من المنزل الذي شهد الجريمة، وعند الوصول له وجدوا الأب مطعونا وقد سقط صريعا بالطعن، بينما تم نقل الزوجة وطفلتين إلى المستشفى.

وزعم شهود عيان أن الأب حاول قتل أسرته ثم انتحر، إلا أن تحريات السلطات الأمنية لم تعلن حتى الآن.

وفور وصول قوات الأمن وجدوا الأب الذي يبلغ من العمر 35 عاما مقتولا بالطعن، وغارقا في دمائه وهناك شروع في قتل طفلتيه تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات.

وتم العثور على الزوجة وزوجة مصابتين بطعنات نافذة أدت لمقتل جنينين داخل أحشائهما.

وتعرضت أيضا زوجة شقيق القتيل للطعن وهي حامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين أيضا.

سبوتنيك

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