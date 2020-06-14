اختفاء 10 الف جالون جازولين خاصة بمشروع الجزيرة





كشفت اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عن اختفاء عشرة الف جالون من الجازولين مخصصة لعمليات التحضير للعروة الصيفية ، وقال عضو اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الصادق محمد سعيد في تصريح لـ(الجريدة) أمس تم تفريغ ١٠ الف جالون جازولين بمحطة بشائر ودالامين بينها ٣ الف جالون خاصة بقسم المنسي و٧ الف جالون لقسم معتوق ، واكد اختفاء كل كميات الجازولين في ظروف غامضة، واردف رئيس قسم معتوق (عوض السيد) على علم بذلك وهو من أخبرنا باختفاء الكمية بحضور ثلاثة من أعضاء مكتب ٧١ عفان ، واوضح أن الكمية مخصصة لعمليات التحضير لعدد من المكاتب بينها مكتب ٧١ عفان الذي اعتبره من اضعف المكاتب على مستوى التحضير .

مدني:مزمل صديق

صحيفة الجريدة

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