إطلاق سراح المتهمين بتكريم صلاح قوش بكسلا





اطلقت السلطات بولاية كسلا، سراح القيادي المثير للجدل خالد ابراهيم علي سعيد تورنا وآخرين بالضمان الشخصي بعد ايقافهم علي خلفية تكريم، مدير جهاز الامن الاسبق، صلاح قوش.

وكانت السلطات بكسلا قد دونت بلاغ بشرطة القسم الأوسط تحت المادة/ 64.

وقال المفرج عنه ل “الاحداث نيوز” انه يوجه شكره الى كل الجهات والشباب والقيادات ومنظمات المجتمع المدني التي أبدت دعمها القانوني لتفنيد مادة الاتهام.

واشاد بتعامل الشرطة. وقال أن ماقاموا به لا يستدعي تدوين بلاغ، واصفا ماتم يانه انتهاك واضح وصريح للحريات التي كفلها الدستور.

وقال خالد، إن تكريم صلاح قوش نابع عن قناعة تامة بما قام به فضلا عن الاعترافات بدوره ومساهمته المؤثرة في تغيير النظام السابق.

فيما اكد مجموعة من القيادات الاهلية وشيوخ الدين تأييدهم لتكريم قوش وعدد الشيخ محمد صالح هارون مواقف قوش وادواره بمنع اراقة الدماء إبان المظاهرات التي أطاحت بالنظام السابق، وأكد صالح رفضهم لحجب الاراء وتقييدها.

صحيفة صوت الأمة

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