بيروت تحتجز سودانيين بتهمة التخابر لصالح إسرائيل





تحتجز السلطات اللبنانية (11) شابا سودانيا بتهمة محاولة التسلل لدولة الكيان الصهيوني.

وقال سفير السودان ببيروت علي الصادق لـ(السودانى)، اليوم الأحد، إن المحتجزين متهمون (بالتخابر) مع الكيان الإسرائيلي، منوهاً إلى أنها تهمة كبيرة في لبنان تصل عقوبتها الإعدام.

وأوضح أن لبنان لا تطبق عقوبة الإعدام وتستبدلها بالسجن (مدى الحياة)، مشيراً الى أن المحتجزين لم يقدموا للمحاكم حتى الآن في انتظار إنجلاء فيروس كرونا.

ولفت إلى أن السفارة تعمل في محورين حول هذا الملف، أولهما لقاء هؤلاء المحتجزين، إلا أن هذه الخطوة تواجه تحديات جائحة كرونا، وما فرضته من إجراءات صحية، ما أبطأ من سرعة التحركات، لكنه شدد على أن مساعيهم لم تتوقف.

ولفت الصادق إلى أن المحور الثاني يتركز حول حملات تثقيفية يقودها طاقم البعثة وسط أعضاء الجالية لتبصيرهم بخطورة مثل هذه المغامرات على الضالعين فيها وعلى سمعة الوطن.

الخرطوم: سوسن محجوب

صحيفة السوداني

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