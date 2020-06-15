الطيران المدني يصادق على ثلاث رحلات “إبعاد” لسودانيين مخالفين من الكويت تصل الخرطوم الثلاثاء





الطيران المدني يصادق على ثلاث رحلات “إبعاد” لسودانيين مخالفين من الكويت تصل الخرطوم ظهر وعصر غدا الثلاثاء

• زمن الرحلة الاولى تبدا من 10:35

• الثانية 12:35 ظهرا

• الثالثة 14:35

• المبعدون سيصلون الخرطوم على متن طيران الجزيرة منخفض التكلفة والمتكفل بالنقل والسداد الحكومة الكويتية ولن يتم تحميلهم سعر التذكرة 500دولار +50دولار رسوم الفحص في المطار أسوة بالسودانيين الذين وصلوا الخرطوم امس.

تنويه:الرحلات الثلاث لا علاقة لها بعمليات بدء الإجلاء التي لم تبدا بعد ولا تسمى على الإطلاق رحلات إجلاء فهي رحلات إبعاد لمخالفين خالفوا شروط الإقامة بتلك الدول ولم يعلقوا فيها بسبب إغلاق المعابر بدولتهم.

الإجلاء هو عملية نقل وإعادة كل من سافر مؤقتًا لدولة ما سواء في زيارة أو سياحة أو رحلة علاج أو للدراسة للمشاركة في مؤتمر أو مهمة عمل سواء نشاط وعلق في الدولة التي سافر اليها.

#في_انتظار_بدء_جسر_الإجلاء_للعالقين

طلال مدثر

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