استخراج رصاصة من ساق الكنداكة نازك بالقضارف بعد أكثر من عام ونصف





أجرى دكتور سموأل الدرديري، أمس بمستشفى القضارف، عملية للكنداكة نازك عثمان محمد موسى، التي أصيبت برصاصة في مظاهرة القضارف الكبرى يوم ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨.استخرج الدرديري الرصاصة التي مكثت في ساق الكنداكة نازك لأكثر من سنة ونصف (٥٤٢ يوم).

وكانت نازك – الطالبة بجامعة القضارف – قد أصيبت في مظاهرة القضارف العارمة، التي واجهها جهاز الأمن والأمن الشعبي والشرطة بالعنف المفرط، مما أدى إلى ارتقاء تسعة شهداء، لا يزال قتلتهم مطلقي السراح حتى الآن وقد أصيب في تلك المظاهرات حوالي مائة ثائر.

جدير بالذكر أن عصفورة الثورة فاطمة الزين، التي تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، قد أصيبت ايضا في ذات يوم ٢٠ ديسمبر ولا تزال الرصاصة تسكن في صدرها بسلام، وقد رأى الأطباء عدم استخراج الرصاصة، وهي بخير.

القضارف: جعفر خضر

صحيفة الجريدة

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