اكتشاف مضاعفات جديدة يسببها “كوفيد-19”





كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية أمراض الغدد الصماء، أن بعض المرضى بعد شفائهم يعانون من الارتجاف كالذي يحصل عند ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ووفقا لها العديد من المرضى بعد شفائهم يشعرون بالارتجاف، ويعتقدون أنهم أصيبوا مرة ثانية بالمرض، فيتناولون الدواء من جديد.

وتقول، “بما أن نتيجة الاختبار سلبية ولا وجود للفيروس في أجسامهم، فقد توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده، أن سبب الارتجاف ناتج عن إصابة مركز التنظيم الحراري في الجهاز العصبي المركزي”.

وبالنظر لقلة المعلومات بهذا الشأن، يصبح من الصعب معرفة هل هذه الإصابة دائمة أم مؤقتة. لذلك تنصح الخبيرة بشرب الشاي الدافئ أو مغلي الثمار، ولكن تمنع منعا باتا شرب المشروبات الكحولية.

وأن مضاعفات “كوفيد-19” يمكن أن تكون التهاب الغشاء البريتوني وخطر الجلطة الدماغية. كما أن الفيروس يهاجم القلب والدماغ والأمعاء والأوعية الدموية. ويسبب عند الأطفال متلازمة كواساكي. وتشير بعض المعلومات إلى أنه يمكن أن يحصل هذا لدى المرضى البالغين.

روسيا اليوم

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