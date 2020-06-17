لا للكيميائي بعد الآن… ضمادة لاصقة لعلاج السرطان





تمكن علماء من جامعة بيوردو الأمريكية من إنتاج ضمادة لاصقة لعلاج سرطان الجلد، حيث يمكن للمريض الآن الاستغناء عن العلاج بالطرق التقليدية الخطيرة مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي.

ووفقا للأستاذ المساعد في قسم الهندسة الطبية الحيوية والهندسة الميكانيكية، تشي هوان، فقد تم استخدام إبر نانو صغيرة من السيليكون في إنتاج الضمادة اللاصقة، والتي عندما تخترق الجلد تقوم بإفراغ الأدوية للتأثير على المناطق المصابة بالسرطان.

ووفقا للعلماء، فإن الضمادة يمكنها أن تنحل بشكل كامل تحت تأثير سوائل الجسم خلال عدة شهور، وفق موقع “وان”.

وأضاف العلماء أن السيليكون، المستخدم في صنع الضمادة، يندمج مع الأنسجة البيولوجية للشخص، التي بدورها تمتص الدواء بسرعة ولا تسبب آثارا جانبية للمريض.

سبوتنيك

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