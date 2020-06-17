“غوغل” توسع خدمة “دردشة الفيديو” لأكثر من 32 شخصا





كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “غوغل” قررت أن تدعم خدمة “غوغل ديو” للتراسل الفوري، بحيث يمكن إجراء اتصالات فيديو جماعية لأكثر من 32 شخصا دفعة واحدة.

أشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن تلك الخدمة لتوسعة عدد المشاركين في “غوغل ديو” ستكون متاحة حاليا على نسخة سطح المكتب، فيما ستطرح تحديثا مرتقبا لنسخة الهواتف الذكية.

كما أضاف “غوغل ديو” عددا من التحديثات والمؤثرات الجديدة، التي تضيف تأثيرات الواقع المعزز اللطيفة، مثلها مثل “سناب شات”، ما يجعل دردشة الفيديو أكثر متعة للأطفال والبالغين.

ويمكن الاستمتاع بإمكانية إجراء مكالمة جماعية عبر “غوغل ديو” عبر متصفحات “غوغل كروم” تحديدا.

وهذه هي المرة الثانية التي يزيد فيها “غوغل ديو” هذا العام الحد الأقصى لمكالمات الفيديو، ففي مارس، توسعت من 8 إلى 12 شخصا.

سبوتنيك

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