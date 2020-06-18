ضبط محاليل وريدية تخص مركز الغسيل المجاني بمنزل إداري





كشف الأمين العام لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني، عن ضبط 126 كرتونة محلول وريدي ملح طعام ( 1260 قطعة )، و420 غسلة جاهزة لمرضي الفشل الكلوي، فضلاً عن 5 خمسة كراتين فلاتر غسيل منتهية الصلاحية منذ 2018م.

وأضاف: الأدوية تخص مركز غسيل الكلى بمستشفى التميز، وجدت بمنزل إداري بالمستشفى وفي بيئة تخزينية غير مطابقة لمواصفة التخزين الجيد.

وأكد ميرغني أنه تم فتح بلاغ بنيابة المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتم القبض على الإداري، بعد الاتصال بمدير إدارة الطب العلاجى د. محجوب تاج السر منوفلي، والإتصال بمدير مستشفى التميز الذي استنكر وجود المحاليل التي تخص مركز الغسيل المجانى بمنزل الإداري.

صحيفة السوداني

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