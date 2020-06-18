ضبط مخالفات إدارية وإجرائية في مستودعات أدوية





أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن تنفيذ حملات للرقابة على مستودعات للأدوية بالتنسيق مع مباحث حماية المستهلك، كاشفاً عن تفتيش أكثر من 13 مستودع مرخص له وضبط مخالفات إدارية وإجرائية في بعض منها.

وأشار المجلس في تعميم صحفي اليوم الخميس، أنه على إثر ورود معلومات من لجان مقاومة الديوم الشرقية تم ضبط مخزن غير مرخص، به بعض الأدوية غير المسجلة وفي بلاغ آخر من لجان جبل أولياء تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجانية مخزنة بمخازن منظمة تطوعية غير مرخصة ولا تتوفر بها شروط التخزبن الجيد.

وأضاف: تمت مداهمة منزل بالصحافة إثر بلاغ للمجلس من قبل لجان مقاومة الصحافة لشخص يعمل بإحدى مراكز غسيل الكلى وتم حجز عدد من دربات ملح الطعام ومستلزمات غسيل الكلى مخزنة بطريقة تخالف شروط وضوابط التخزين الجيد ومن دون رخصة مما يعد مخالفة صريحة لقانون الأدوية والسموم.

وأكد المجلس استمرار الحملات المشتركة مع الشركاء على كافة المستويات لمحاربة كل من تسول له نفسه التعامل مع الدواء خارج نطاق المؤسسات الطبية المرخص لها وفقاً للقانون.

صحيفة آخر لحظة

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