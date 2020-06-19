حريق “عدو ” بجزيرة صاى يقضي على 2000 نخلة





شب حريق هائل في نخيل قرية “عدو” بجزيرة صاي بوحدة عبري الإدارية محلية حلفا نهار أمس وامتد لفترة طويلة قبل إخماده وقضى الحريق على مساحات كبيرة من النخيل المثمر بسبب شدة الرياح التي ضربت المنطقة وشاركت مطافئ وحدة عبري وشرطة الدفاع المدني برئاسة محلية حلفا ووحدات أخرى من الولاية.

وأوضح مدير وحدة عبري الإدارية الأستاذ وليد خليل صالح في تصريح (لسونا) عقب وقوفه على الحادث فور وقوعه أن أسباب الحريق الذي ضرب منطقة “عدو” بجزيرة صاي نتيجة لنظافة الحشائش في المساحات الزراعية المحيطة بأشجار النخيل بغية التحضيرات، مؤكدا أن الحريق تسبب في خسائر مادية فادحة وقضى على ما يقارب (2000) نخله غالبيتها مثمرة إلى جانب تلف عدد ثلاث وابورات زراعية وخراطيم الري ووامتدت آثار الحريق الى ثلاث منازل غير ماهولة بالقرية.

واكد مدير الوحدة أن هناك لجنة مختصة للحصر بالوحدة لرصد الضرر الذي نتج عن الحريق معرباً عن شكره للمدير التنفيذي بالمحلية الذي تابع الحادث حتى اطمأن على إخماد الحريق وشكر قوات الشرطة بوحدة عبري والدفاع المدني بحلفا وعبري، مثمناً وقفة شباب وأهل المنطقة وجهودهم مع السلطات المختصه في القضاء على الحريق.

سونا

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