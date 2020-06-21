اضراب جزئي لأصحاب الصيدليات بالخرطوم اليوم





اعلن تجمع الصيادلة المهنيين بالتنسيق مع لجنة صيادلة السودان المركزية والتجمع الصيدلي واللجنة التسييرية لمستوردي الأدوية بالاضافة الى اللجنة التسيرية لموزعي الأدوية واللجنة التسيرية لملاك الصيدليات بولاية الخرطوم عن دخول الصيدليات في إضراب جزئي إبتداء من اليوم من الساعة الثامنة (٨) صباحاً وحتى الثانية عشر (١٢) ظهراً باستثناء صيدليات الطوارئ على أن تقتصر مشاركتها فقط بوضع ملصقات تنويرية بأزمة الدواء وبررت الاجسام الصيدلية دخولها في الاضراب في بيان مشترك اصدرته أمس للمطالبة بحق المواطن في الحصول على دواء آمن و فعال و بالسعر المعقول واستكمالاً لخطواتها التصعيدية السابقة وفي ظل تلكؤ الدولة وتغاضيها عن أزمة الدواء والتي اصبحنا نشهد عواقبها الوخيمة علي الارواح وإستنادا على الجدول التصعيدي المعلن ، وأوضحت ان الاضراب يأتي جزئياً تقديراً للظرف الصحي الذي تمر به البلاد و لتقديرهم للدور المهني الذي يقوم به الصيادلة في تقديم الخدمة للمواطن ولا يجب ان يتأثر سلباً، واستدركت قائلة الان قد بلغ السيل الزبى. وأكدت أنه لامساومة و لا تنازل في حقوق المواطن الصحية .

الخرطوم شذى: الشيخ

صحيفة الجريدة

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