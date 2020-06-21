هل هنالك اتفاقية سلام بين قحت والكورونا خلال يوم 30 يونيو؟





رسمياً الائتلاف الحاكم بما فيه حزب وزير الصحة وحزب الرئيس المناوب للطوارئ الصحية أعلنوا دعوتهم ودعمهم لموكب ٣٠ يونيو، وهذا لشخص محظور ومقهور منذ ثلاثة أشهر بسبب الجائحة يعني ثلاثة احتمالات

#اما ان تكون مافي كورونا في السودان وفقاً لتحركات وتصرفات صُناع القرار .

#أو تكون هنالك اتفاقية سلام بين قحت والكورونا خلال هذا اليوم تحديداً تسمح لهم فيه بالتظاهر والتقارب والتدافع والالتحام

#أو أن أحزاب الحكومة تعد العدة لأكبر مخالطة بشرية وانتقال للعدوى لقتل الشعب السوداني وتدمير البلد.

عزمي عبد الرازق

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