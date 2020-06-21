السلطات تحبط تهريب أكثر من (35) كيلو من الذهب خلال شهرين





ضبطت الجهات الأمنية، كميات من الذهب المهرب ببعض الولايات تقدر بـ(35) كيلو و(400) جرام، وذلك فى الفترة من الثالث من مايو الماضي حتى الخامس عشر من يونيو الحالي.

وأشادت إدارة الإعلام بالشركة السودانية للموارد المعدنية في تعميم صحفي، بالجهات الأمنية التي أسهمت في ضبط تلك الكمية من الذهب، والتي تضم شرطة المعادن والاستخبارات العسكرية وشرطة مكافحة التهريب وأمن اقتصاديات المعادن.

يذكر أن تهريب الذهب يشكل تحدياً كبيراً للحكومة، وفي نفس الوقت تبذل جهود مقدرة من قبل السلطات المختصة للحد من تهريب السلعة التي تدر موارد ضخمة للبلاد.

السوداني

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