ضبط 800 جرام من الذهب مهربة بمنطقة الليرى





تمكنت شعبة الاستخبارات بمنطقة الليري بجنوب كردفان من ضبط كميات من الذهب مهربه تقدر 800 جرام، ووضعت القوة يدها على الكمية وتم القبض على المهربين .

وقال وكالة الأنباء الرسمية (سونا) اليوم الأثنين، تأتي الجهود تتويجاََ للخطة التي وضعتها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لمنع التهريب بالتعاون مع استخبارات كادوقلي .

ويتوقع أن تتضاعف الانتاجية في تلودي وكلوقي والليري بعد إنحسار جائحة كورونا .

وأشارت (سونا) إلى أن ولاية جنوب كردفان من أكثر الولايات الغنية بمعدن الذهب حيث توجد بالولاية أكثر من 60 موقعا للتعدين وساهمت عمليات التنقيب للمعادن المختلفة فى إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية لمواطنى الولاية .

صحيفة السوداني

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