قريبا… ميزة جديدة في “ويندوز 10” ستقضي على أكبر عيوب “كروم”





قد يكون “غوغل كروم” هو المتصفح الأكثر شعبية في العالم نظرا لسهولة استخدامه، ولكن يظل عيبه الأكبر هو استهلاكه الشره للذاكرة العشوائية، لكن تم العثور أخيرا على حل له بالنسبة لمستخدمي “ويندوز 10”.

وبحسب موقع “إندغادجيت”، فقد كشف أحد مهندسي “غوغل” أن إصدار “كروم” المستقبلي سيستخدم تقنية من متصفح “إيدج” الخاص بشركة “مايكروسوف” لتقليل استخدام ذاكرة الوصول العشوائي وتعزيز الأداء نظريا.

وسيتحول متصفح “غوغل كروم” في نسخته القادمة إلى إدارة ذاكرة “Segment Heap” التي وفقا لمهندسي “مايكروسوفت” قادرة على خفض استخدام الذاكرة بنسبة 27%، كما أشارت الاختبارات بشكل عام أن النظام الجديد قادر على حفظ “مئات الميغابايت” في عمليات التصفح.

وتتخصص ميزة “Segment Heap” في إدارة استخدام الذاكرة العشوائية وخفض استهلاك الرام.

وستساعد النسخة الجديدة من “غوغل كروم” في “ويندوز 10” في حالة أن كان المستخدم يعاني من ذاكرة محدودة في جهازه أو يرغب ببساطة في إبقاء العديد من علامات تبويب المتصفح مفتوحة على الشاشة.

يشار إلى أن متصفح “غوغل كروم” طرح في شهر مايو/ أيار تحديثا لإصدارته كافة، التي تحل مشكلة مؤرقة لمعظم متصفحي إنترنت، المتعلقة بوجود عدد كبير جدا من علامات التبويب.

وأشار التقرير المنشور على موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن التحديث الجديد يطلق عليه “مجموعات علامات التبويب”، والتي ستمكنك من ترتيب علامات التبويب معا، ووضع علامة عليها باسم ولون مخصصين لذلك.

وسيكون ذلك التحديث لـ”غوغل كروم” مفيدا في عمل المشاريع أو البحث عن مواقع محددة في نفس التوقيت.

سبوتنيك

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