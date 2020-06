على الرغم من تجريمه… ضابط شرطة يستخدم أسلوب الخنق المحظور (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية في نيويورك إيقاف عمل ضابط في إدارة الشرطة لإقدامه على استخدام أسلوب الخنق المحظور ضد رجل أسود في حي كوينز بالمدينة.

ويظهر الفيديو الذي نشر على الصفحة الرسمية لشرطة نيويورك على “تويتر” كيف قام أربعة من ضباط إنفاذ القانون بإلقاء الرجل على الأرض، وبدأ أحدهم في خنق المعتقل بيده، في حين سارع ضابط شرطة آخر بسحبه بسرعة.

Here is the body worn camera associated with this incident.

This matter is taken extremely seriously and updates will be shared with the public as the investigation unfolds.https://t.co/21Mz3YPQKZ

