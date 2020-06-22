على الرغم من تجريمه… ضابط شرطة يستخدم أسلوب الخنق المحظور (فيديو)





أعلنت الشرطة الأمريكية في نيويورك إيقاف عمل ضابط في إدارة الشرطة لإقدامه على استخدام أسلوب الخنق المحظور ضد رجل أسود في حي كوينز بالمدينة.

ويظهر الفيديو الذي نشر على الصفحة الرسمية لشرطة نيويورك على “تويتر” كيف قام أربعة من ضباط إنفاذ القانون بإلقاء الرجل على الأرض، وبدأ أحدهم في خنق المعتقل بيده، في حين سارع ضابط شرطة آخر بسحبه بسرعة.

Here is the body worn camera associated with this incident. This matter is taken extremely seriously and updates will be shared with the public as the investigation unfolds.https://t.co/21Mz3YPQKZ — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 21, 2020

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو في حسابه على “تويتر”: “لم أر قط ضابط شرطة يحصل على عقوبة تأديبية بهذه السرعة، يجب أن يكون الأمر على هذا النحو دائما”.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية تم نقل الرجل إلى المستشفى، وطالب محاميه برفع دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة.

وجاء الإيقاف بعد أيام من توقيع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو على قانون ينص على تجريم الخنق الذي يستخدمه ضباط الشرطة أو ما يماثله من أساليب التقييد والتي تتسبب في إصابات خطيرة أو الموت.

وتم تمرير قانون إريك غارنر لمكافحة الخنق فيما كان المتظاهرون في جميع أنحاء الولايات المتحدة يطالبون بإصلاحات للشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد أثناء احتجازه من قبل عناصر الشرطة الشهر الماضي.

سبوتنيك

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