استمرار اضراب الصيدليات





أعلنت اللجنة التسيرية لاصحاب الصيدليات ولاية الخرطوم إستمرار اضراب الصيدليات أمس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهرا فيما كشفت عن تصعيد الاضراب اليوم لمدة 24 ساعة .

وأرجعت اللجنة في بيان لها أن الخطوات التصعيدية للمطالبة بتوفير الدواء دون تنصل عن المسئولية في دعمه ومن أجل تحسين قطاع الصيدليات.

وأضاف البيان “اليوم نمضي لإصلاح الوضع بإرسال عدة رسائل ونقف بإضراب ثاني نأمل أن يثمر تغييراً يعيد لنا وللشعب حقه في الحصول على الدواء”

وأكد السعي بطرق كل الأبواب تنويراً بالواقع ومشاركة في إيجاد الحلول.

الخرطوم:شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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