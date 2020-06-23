المباحث الفيدرالية تنهى مغامرات أحد منتحلي صفة القوات النظامية بامدرمان





تمكنت المباحث الفيدرالية من وضع حد للنشاط الإجرامي لأحد المجرمين الذين درجوا على انتحال صفة القوات النظامية وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهته وقال العميد أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفيدرالية في تصريح صحفي بحسب ( سونا) ان هذه الضبطية النوعية تمت بعد ورود بلاغ من المواطن (ن.ع.ن) والذي أفاد بتعرضه لحادث مروري أثناء قيادته لسيارته الاكسنت صالون حيث اصطدم بشيخ سبعيني وقام على الفور باسعافه للمستشفى وحضر شاب ثلاثيني ادعى صلة قرابة بالمصاب وأنه يتبع للقوات النظامية وعند الوصول للمستشفى اخرج طبنجة ووضعها بالمركبة لايهام الشاكي بصلته بالقوات النظامية وتمت إجراءات علاج المصاب وأثناء ذلك طلب الشاب الثلاثيني تسليمه مفاتيح المركبة لإحضار مال من الصراف الآلي وهرب الى جهة غير معلومة وعلي الفور تم تكليف فريق ميداني من المباحث الفيدرالية لتعقب المتهم والقبض عليه فتم جمع المعلومات وتحديد مكان اختبائه وتمت مداهمة منزل بالفتح1مربع24وضبط المتهم وبحوزته العربة اكسنت موضوع البلاغ وعدد1طبنجة فشنك وأثناء المداهمة حاول المتهم الهرب وقاوم القبض وتمكنت القوة من السيطرة عليه بدون خسائر وتم اتخاذ اجراءات بلاغ بدائرة الاختصاص.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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