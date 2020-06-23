كيف تستخدم “خرائط غوغل” من دون إنترنت؟





يعتمد كثير من الناس على خرائط “غوغل” أو “غوغل مابس” في الذهاب إلى مختلف الأماكن وتحديدا الطرق التي لم نسلكها من قبل.

ونظرا لأن استخدامها قد يكون شبه يومي بالنسبة للبعض، يواجهون الكثير من المشاكل في حاجة الخرائط إلى إنترنت كي يعمل بصورة جيدة ويوصلك إلى المكان الذي ترغب فيه في التوقيت المناسب لك.

ويقدم موقع “تايمز نيوز ناو” طريقة سحرية سهلة يمكن من خلالها تشغيل “خرائط غوغل” من دون الحاجة إلى إنترنت، وتزويدك بكل الاتجاهات التي ترغبها.

ويقدم الموقع بالخطوات كيفية تفعيل تشغيل “غوغل مابس” من دون إنترنت على نظامي تشغيل “آي أو إس” على هواتف “آيفون”، “أندرويد”.

تشغيل “غوغل مابس” من دون إنترنت على “آي أو إٍس”:

1- افتح تطبيق خرائط غوغل على جهاز آيفون أو آيباد الخاص بك.

2- تأكد من أنك متصل بالإنترنت وأنك لست في وضع التصفح المتخفي.

3- ابحث عن مكان ما، مثل مكان جهة عملك مثلا.

4- في الجزء السفلي، انقر على اسم أو عنوان المكان، ثم انقر على المزيد.

5- حدد تنزيل خريطة بلا اتصال إنترنت، واختر تحميل لتجد الخريطة موجودة حتى مع عدم وجود إنترنت.

تشغيل “غوغل مابس” من دون إنترنت على “أندرويد”:

1- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد، افتح تطبيق خرائط غوغل.

2- تأكد من أنك متصل بالإنترنت وقمت بتسجيل الدخول إلى خرائط غوغل.

3- ابحث عن مكان، مثل مكان جهة عملك.

4- في الجزء السفلي، انقر على اسم المكان أو عنوانه، ثم تنزيل الخريطة بدون اتصال إنترنت، لتشغيلها.

سبوتنيك

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